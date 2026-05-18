В очакване на правосъдие: Близки на 11-годишния Ангел от Лясковец с протест пред Съдебната палата

Върховният касационен съд даде ход на делото за прегазения в Лясковец 11-годишен Ангел Петров. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си.

Делото е образувано по касационни жалби на частните обвинители срещу решението на Великотърновския апелативен съд от 17 февруари 2026 г., с което шофьорът е оправдан по част от обвиненията.

Пред Съдебната палата в София тази сутрин се събраха семейства, загубили децата си при пътни инциденти. Конкретният повод е 4 години от смъртта на 11-годишния Ангел от Лясковец, който губи живота си след като е блъснат на пешеходна пътека.

„Експертните заключения са категорични, че детето е било в зона, която е била видима и е могла да бъде възприета от водача. Установява се също и нещо много смущаващо – движение с превишена скорост от страна на виновния водач, като той спира 91 метра след мястото на удара“, обясни адвокат Милен Николов, защитник на бащата на детето.

Водачът е бил с 56 км/ч при ограничение 40 км/ч. Липсата на осветление не е причина за инцидента, посочва прокуратурата. Велосипедът, който е управлявал малолетният Ангел, е имал светлоотразителни елементи, твърдят очевидци.

„След постановяването на условното осъждане от първата инстанция от страна на държавното обвинение не беше подаден протест. Липсваше и жалба от страна на подсъдимия. При разглеждането на делото представител на апелативната прокуратура, въпреки липсата на протест и жалба от подсъдимия, изложи доста обстойно становище за намаляване на постановената условна присъда. И именно поради тази причина ние сме крайно разочаровани“, посочи адвокат Николов.

Бащата на загиналото дете Пламен Петров заяви, че настояват за ефективна присъда и категорично да се преустанови порочната практика виновни водачи да получават условни присъди. Наказанието да бъде ефективно, за да може да се постигне превенция, допълниха от защитата.

