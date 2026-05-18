"Историческа и смазваща победа": Европа говори за DARA след триумфа на Евровизия

Само дни след победата на DARA на "Евровизия", коментарите около успеха ѝ не стихват. В студиото на "Денят започва" журналистът Александър Митев коментира както впечатляващото представяне на България, така и огромния международен отзвук след триумфа на песента "Bangaranga".

Александър Митев не скри вълнението си от големия успех на DARA на "Евровизия":

"Искам да поздравя първо DARA за победата!"

Според него победата на DARA е нещо различно от всички международни успехи, които България е имала досега в музиката:

"Най-много ми харесва това, че имаше такива коментари от рода – най-после имаме световна музикална звезда. И тук много хора сигурно ще кажат – имали сме оперни световни звезди, имали сме естрадни изпълнители, оперни звезди. Даже в попфолка имаме един Азис, който е световна звезда."

Той обаче обясни какво точно има предвид под "световна звезда":

"Това, което аз имам предвид е да отидеш примерно в едно малко ресторантче в Малмьо. Те питат от къде си ти, като кажеш, и те да кажат: "Ааа, България, DARA, "Bangaranga". Което досега ми се е случило само с Христо Стоичков и с Димитър Бербатов."

Митев подчерта и колко голямо значение има "Евровизия" за европейската публика:

"В Европа просто българите не осъзнават колко фенове има това нещо, как през поколение на поколение се предава. И много се гледа, и изпълнителите имат много сериозен статут."

Според журналиста успехът на България е сред най-впечатляващите в историята на конкурса:

"Победата беше впечатляваща по всевъзможни критерии. Веднага след като спечели, всички най-големи медии в Европа, заглавията бяха за историческа победа, за смазваща победа."

Той обърна внимание и на статистиката:

"Най-много беше коментирана разликата между първия и втория, която наистина никога не е имало толкова огромна разлика между първия и втория."

Митев припомни и още един важен факт:

"Само веднъж през последните 10 години се случва това – един изпълнител да спечели и жури, и телевот."

Въпреки че в началото DARA не е била сред основните фаворити, всичко се променя след полуфинала:

"До четвъртък вечерта бяхме чували само една песен, която букмейкърите поставяха между 10-о и 15-о място. В четвъртък вечерта ние видяхме един невероятен продукт."

Той обясни, че именно сценичното представяне е предизвикало огромния обрат:

"Веднага след това започна една вълна. Такова голямо движение не е имало друг изпълнител. Тя стигна до първо място от това движение."

Само часове преди финала ситуацията вече изглеждала напълно различно:

"Часове преди финала тя вече беше фаворит за ТОП 3. Очакваше се да е в тройката."

Митев разкри и колко международен е бил екипът зад успеха на DARA:

"Има хора от Швеция, хора от Гърция. Гръцкият екип се нарича "Dream Team" на "Евровизия".

Той обърна специално внимание на креативния директор на изпълнението:

"Моят любимец е хореографът, който стои за този продукт на сцената, който заедно с DARA взе наградата за сценично представяне малко преди конкурса."

И припомни впечатляващата му биография:

"Този човек през 2024 година спечели с Швейцария. По-предната година имаше второ място с Финландия с една от най-запомнящите се песни "Cha Cha Cha". Няма нищо случайно. DARA избра тях, те избраха DARA. И така стана един грандиозен, голям успех, за който тепърва ще се говори."

След победата вече започнаха и разговорите около домакинството на конкурса догодина. Според Митев София е най-логичният избор:

"Има определени критерии, към които София се вписва най-добре. Едното нещо е финансирането. Обикновено разходите започват с 30 милиона евро и стигат до 60 милиона евро. Нещо такова се очаква."

Ключова роля играе и инфраструктурата:

"Залата като "Арена София" другите градове толкова модерна и голяма нямат. Това много тежи."

Въпреки кандидатурите на Варна и Бургас, според него столицата има сериозно предимство:

"Едно от много важните условия е да имаш опит с организиране на толкова сериозен конкурс. Ние имаме опит с организирането на "Детската Евровизия" в София."

Успехът на DARA тепърва ще носи нови истории и още поводи за гордост.

