Милена Милотинова: Това, което ни предстои, е...
Чете се за: 03:07 мин.
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че...
Чете се за: 05:07 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия 2026" в България - посрещнаха я стотици фенове и приятели
В развитие

DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че целия свят е обърнал глава към България

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 05:07 мин.
Победителката в "Евровизия" говори за емоцията, труда и мисията зад успеха

Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че целия свят е обърнал глава към България
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Щастлива съм затова, че целия свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите и е шанс да се вдигне цялото културно ниво в момента на нашата държава. Време, в което артистите трябва да са заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност. Това каза Дарина Йотова – DARA в студиото на "Денят започва" в първото си телевизионно интервю след грандиозния ѝ успех на "Евровизия" 2026 във Виена.

DARA описа първите си емоции след победата и мащаба на международния интерес:

"Това беше моята мисия още от самото начало и много се радвам, че успях на поставя България в центъра на събитията. Чувствам се изключително благодарна и много щастлива."

Призна, че никога не е имала съмнения, че нещата се случват с лекота и винаги е знаела, че всичко при нея е идвало с някаква причина:

"Уроците са много ценни по пътя и е хубаво всеки да успява да си вземе бележка за всяко нещо по пътя. Моят път със сигурност беше доста по-различен. Дори мои приятели казаха: като за филм е. Цялата история ми излизаше като един сън. Отиването ми да живея в Гърция за месец и половина беше също фантастично. Аз никога не съм живяла сама, камоли в друга държава сама. Но беше преломен момент, който помогна много за моето изграждане на ментално и физическо ниво, защото там бяха всичките ми репетиции."

DARA разказа за ежедневния си режим като основа на успеха:

"Всеки ден ставах в 6:00 часа сутринта. Имах рутина от тичане, спринтове, писане в журнал, медитация, след това пеене и танци. По девет часа на ден, в продължение на месеци. Няма магия – има само работа и постоянство."

Певицата засегна и философията си за живота и успеха:

"Аз вярвам, че ние създаваме реалността, в която живеем, чрез нашите мисли. Много е важно как говорим със себе си, как насочваме енергията си. Аз работя върху това всеки ден – сутрин и вечер."

Тя допълни, че именно тази нагласа ѝ е помогнала да се справи с натиска:

"Не съм се фокусирала нито върху омразата, нито върху похвалите. Опитвах се да остана изцяло концентрирана върху работата си, защото независимо от всичко – трябва да излезеш и да направиш шоу."

снимки: БТА

DARA описа финалните секунди на конкурса като напълно извън реалното усещане:

"Аз бях много спокойна през цялото време. Гледах точките, сменящите се флагове, но бях сякаш на друго място. Не мислех за победа или загуба – просто бях благодарна, че съм там."

И допълни:

"До момента, в който казаха, че България печели, аз не осъзнавах, че печеля. Това беше момент на пълна благодарност и приемане, а не на очакване."

Певицата описа завръщането си като почти нереално преживяване:

"Беше като на филм. Кукерите бяха там – това беше най-голямото щастие за мен. Всичко беше като сън, като портал, който се отвори."

снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Тя добави, че вече гледа напред към следващите си проекти:

"Това е кулминацията на първите ми 10 години на сцена. Но аз се връщам в студиото – чака ме английски албум и много нова музика. Това е само началото."

DARA сподели и своята най-голяма идея:

"Моя голяма мечта е в България да създадем дом на артистите – пространство, в което музиканти, актьори и творци да могат да работят заедно и да създават изкуство."

Вижте целия разговор във видеото

#DARA в България #DARA #"Евровизия 2026"

