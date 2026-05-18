Министър Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "В бюджета за 2027 г. ще има още едно перо – Евровизия 2027. Благодарим ти, DARA!"

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Това е бюджет, с който казваме стоп на държавните хранилки. Ще бъдат приоритизирани по важност капиталовите инвестиции, като временно неприоритетните проекти ще бъдат отложени. Ще бъдем безкомпромисни към злоупотребата с публични ресурси."

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Разходите надскачат приходите, а много сметки остават неплатени. Дефицитът към края на април е 1 млрд. и 750 млн. евро. Още 2 млрд. и 550 млн. евро разходи чакат плащане. Само за тази година неразплатените общински проекти са на стойност 1 млрд. и 100 млн. евро. Освен това през 2025 г. е бил изтеглен авансов корпоративен данък от банките в размер на 363 млн. евро, което оказва негативно влияние върху приходната част на бюджета за 2026 г."

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Прогресивна България" слага край на автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, министрите, заместник-министрите, началниците на кабинети, представителите на съдебната система, силовите структури и други. Ще предложим възнагражденията на народните представители да бъдат обвързани със средната работна заплата в обществения сектор. Слагаме таван на всяка заплата в бюджетния сектор – никой няма да получава основна заплата, по-висока от тази на президента на Република България."

Донев заяви, че ще се разгледа числеността на държавната администрация.