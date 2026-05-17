Борисов за охраната: С отпаднала необходимост ли е?

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира свалянето на охраната му пред актива на пaртията в Пазарджик и Пловдив. По думите му, охраната е бил вследствие на дейността му още като главен секретар на МВР, когато били ударени най-големите трафикатни на кокаин в Европа.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ - СДС: „Искам само да им задам един риторичен въпрос. Всичко това с отпаднала необходимост ли е!? Тези, които занесохте празни листове. Искам да ви питам, когато с президента Обама, единствени в света, посочихме Хизбула, която в момента воюва с Израел и САЩ, за терористична организация, вследствие на което им блокираха сметките в света, това отпаднала необходимост ли е!? Дали са забравили сега, по време на войната!?