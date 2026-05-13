Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов

Държавната охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е отпаднала, след решение на междуведомствена комисия, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет. По думите му решението е взето въз основа на обмен на информация между компетентните институции и не е политически акт.

"Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов", заяви Демерджиев.

По думите му прагматичните действия на работещите институции са начинът, по който трябва да се подхожда.

"Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е под анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв", посочи министърът.

По отношение на статута на охраната вътрешният министър поясни:

"Означава, че и Делян Пеевски, и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължава десетки години, за някои от тях повече от 10, преди да приключи днес."

Демерджиев съобщи още, че започва мащабна специализирана полицейска операция в страната, обхващаща борба с икономически престъпления, наркоразпространение и контрол на пътната безопасност.

"Няколко са основните линии, по които ще се работи. По линия на "Икономическа полиция" - с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на "Криминална полиция" - с акцент борба с наркоразпространението. И по линия "Контрол на пътната безопасност", като там също са предвидени широкоспектърни мерки", каза министърът.

Периодично ще бъдат отчитани резултатите и ще бъде съобщавано за постигнатите резултати в хода на акцията.