Делян Пеевски остана без охрана от НСО

Лидерът на Делян Пеевски съобщи, че охраната му от Национална служба за охрана е била официално свалена след решение на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО.

По думите на Пеевски, той е бил информиран за решението от ген. Емил Тонев, началник на НСО, като то е резултат и от поискана от самия Пеевски още през декември миналата година оценка дали са налице обстоятелствата, наложили предоставянето на охрана.

"Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения", посочва Пеевски в позицията си.

"С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина", пише още той.

По-късно депутатът от ГЕРБ Томислав Дончев съобщи вкулоарите на Народното сърание, че от утре ще бъде свалена охраната и на Бойко Борисов. Той посочи, че решението е взето на заседание на същата комисия.