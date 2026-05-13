НСО сваля охраната и на Бойко Борисов

И лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов остава без охрана от НСО. Това съобщи в кулоарите на парламента депутатът Томислав Дончев.

"От утре охраната на господин Борисов е свалена, с решение на въпросната комисия. Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай боже, политическо решение, но в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам, бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност", коментира Томислав Дончев.

По думите му сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос и самият той не би подценявал и сигурността на бившите министър-председатели.

"Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата. Сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос, аз не бих подценявал и сигурността на бившите министър-председатели. Защото в България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министър-председатели, както последните десетилетия, така и исторически. Оттук нататък въпросът със сигурността на Борисов, както и на всеки български гражданин, подчертавам, е ангажимент на държавата, на правителството и на министър-председателя", заяви Дончев.

По-рано днес стана ясно, че охраната от Национална служба за охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски е била официално свалена след решение на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО.