Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани

Публикуваха резултатите от първото класиране за ученици в 1-ви клас в общинските училища за учебната 2026/2027 г. в София. Родителите на детето получават имейл и могат да видят резултата в профила на детето.

Класирани са 9956 деца, от които 8819 по първо желание, 1137 - по второ или по-ниско желание.

Системата за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата е затворена от вчера следобед. До тогава родителите имаха право да подредят желанията си за кандидатстване на детето в различните училища. Новото е, че може да се кандидатства само с един адрес на детето - настоящ или постоянен, като при предишни години системата избираше автоматично един от двата адреса спрямо желанието за училището, където се кандидатства, така че да е най-благоприятно за класирането. След като веднъж бъде посочен адресът, с който се кандидатства сега, той остава валиден за всички класирания и не може да се променя.

Записването на класираните ученици е от 3 до 9 юни включително в училището, в което е прието детето.

За записване на дете в първи клас са необходими:

  • Заявление за записване (генерирано от системата, намира се в профила на детето, или по образец), подписано от двамата родители;
  • Оригинал и копие на удостоверението за раждане;
  • Оригинал на удостоверението за завършено задължително предучилищно образование.

Второто класиране за първи клас ще се проведе на 9 юни. Трето класиране за прием на ученици в първи клас ще се извърши на 16 юни, а четвърто класиране на 23 юни.

