През юни в София ще се провежда "Месец на детето - юни 2026"

През юни в София ще се провежда "Месец на детето - юни 2026"
През юни София се превръща в град на децата с богата програма от събития

Столична община обявява началото на „Месец на детето -юни 2026“. През целия месец София ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целият да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца, съобщиха от "Московска" 33.

Сред акцентите в програвата са инициативата “Четенето е модерно”, която ще се проведе между 3 и 5 юни. Стартът е в Градската градина пред Народен театър „Иван Вазов“ от 18.30 ч. Популярни личности като Криско, Михаела Филева и Даниел Петканов ще споделят любимите си детски книги.

На 13 и 14 юни в Южния парк децата ще могат да се докоснат до източната култура чрез работилници за занаяти, музикални демонстрации и кулинарни дегустации в Азиатски фестивал. Събитието подкрепя каузата на Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”

От 15 до 19 юни акцентът ще бъде върху Urban спортове (стрийт фитнес) и посещения на Конната база в Борисовата градина за деца от социални центрове.

Предвидени са още рисуване с тебешири, демонстрации на Направление “Сигурност”, дизайн на тениски и голяма Работилница за хвърчила.

"Основната цел на инициативата е да създаде реални възможности за срещи и споделени преживявания между деца от различни социални групи“, сподели зам.-кмета по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева.

"Всяко дете заслужава сигурност, внимание и възможност да бъде чуто", допълни тя.

На 1 юни - Международния ден на детето, Столичният инспекторат ще зарадва малчуганите от 122. ДГ “Синева” в Люлин с една по-различна и интересна среща.

На място ще бъдат представени сметоизвозващ камион, мотометачка и автоцистерна, за да могат децата отблизо да видят машините, които всеки ден се грижат за чистотата на града, да се запознаят с тяхната работа и по интересен и достъпен начин да научат повече за грижата за градската среда.

