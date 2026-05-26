Над 3000 зрелостници се явяват на допълнителни матури по желание

Над 3000 зрелостници са заявили участие в допълнителните държавни зрелостни изпити по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май. Най-голям интерес има към матурите по математика и английски език от общообразователната подготовка, за които са подадени съответно 1018 и 707 заявления.

И при изпитите от профилираната подготовка двата предмета остават най-предпочитани, като кандидатите за математика и английски език са около 300 за всеки от тях.

Допълнителните матури се провеждат по утвърден график – от 8.30 ч. и от 14.00 ч. Днешният ден започна с изпити по физика и астрономия, география и икономика и английски език от общообразователната подготовка.

Следобед зрелостниците се явяват на матури по биология и здравно образование, информатика, както и по италиански, испански, немски, руски, корейски и румънски език от профилираната подготовка.

Майската изпитна сесия ще приключи на 29 май. В последния ден са насрочени допълнителните матури по математика от общообразователната подготовка, както и по физика и астрономия и история и цивилизации от профилираната подготовка. Следобед ще се проведат изпитите по история и цивилизации от общообразователната подготовка и по информационни технологии от профилираната подготовка.