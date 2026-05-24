Една сбъдната мечта: Историята на момчето, което впечатли Оксфорд

В празничния ден ви разказваме за пътя на успеха и една нестихваща страст към класическите езици. Димитър Димитров е момчето, което ви показахме преди 2 години в ефира на БНТ и което успя да сбъдне мечтата си да учи в Оксфорд. Димитър е с най-висок резултат от целия университет по сравнителна лингвистика и така печели единствената награда в специалността. Поканен е да стане член и на Световното сдружение на филолозите. От тази година издава и списание със статии, писани изцяло на латински или на старогръцки.

Президент на студентската общност по антични езици в Оксфорд. Главен редактор на списание по класическа филология в Джийзъс Колидж. Това са само част от постиженията на Димитър. Студентът, за когото класическите езици са движещата сила в живота.

Димитър Димитров, студент в Оксфорд: "Чувствам се по-концентриран, по някакъв начин усещам едно затишие в собственото си ежедневие, макар че се занимавам сега с повече проекти. Наистина не съм си позволявал да си го представям по толкова оптимистичен начин, но то задоволи и надхвърли всичките ми очаквания. За мен най-важното нещо в едно такова образование е да е предизвикателно."

Димитър е с награда по филология и историческа сравнителна лингвистика и се нарежда на първо място в целия випуск. Получава първокласна оценка на изпитите в университета.

Димитър Димитров, студент в Оксфорд: "Това са 10 изпита в рамките на 10 дни, които се пишат на изцяло на ръка и се разполагат в рамките на около 300-400 страници. Общата сума от отговорните бланки, които човек би изписал за тези дни е около 400 страници. Изпитите са разделени езикова работа и литературен анализ, формален синтактичен анализ на езика, описване на различни конструкции, превод, неподготвен превод, който там става дума за превод на текст, който човек вижда за пръв път, без речник, без никакви помагала, просто директен превод. Има свободна композиция на латински и на старогръцки, сиреч човек сяда и трябва да пише текст на тези езици и също така избирателни опции по философия, аз избрах Лукреций и философията на Епикур. Втората избирателна опция - аз избрах филология."

проф. Арманд Дангур, ръководител "Класическа филология" в Джизъс Колидж, Оксфорд: "Възхитен съм от факта, че Димитър Димитров е наш студент. Той постигна много само в първите две години от обучението си - добри резултати на изпитите и спечелването на наградата. Поздравления за Димитър, че го направи! Той е изключително талантлив лингвист!"

Наред с всички изпити Димитър намира време и за други дейности - става главен редактор на списание.

Димитър Димитров, студент в Оксфорд: "Събираме статии от различни студенти от различни колежи, дори от преподавали, писани изцяло на латински или старогръцки, списанието в момента се чете от около 70 души и в момента е в третия си брой. Очаквам в бъдеще да се включат дори статии на староанглийски с един академик от САЩ, статия на старокитайски с един студент от Нова Зеландия и дори надявам се в някакъв момент, статии на старобългарски."

На днешния празник Димитър има и послание.

Димитър Димитров, студент в Оксфорд: "Всички да имаме един момент, в който да се зарадваме на нашето културно наследство. Старобългарският език, макар и не всички академици в света да са съгласни с номенклатурата старобългарски, все пак е нашето наследство и той по свой начин може да се нареди пълноправно сред класическите езици, наред със санскрит, латински и старогръцки."

Интелектът на Димитър е безспорен. Но за успеха си той благодари и на подкрепата на Столичния общински съвет, която се оказва решаваща за неговото следване в Оксфорд.

