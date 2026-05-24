С пъстро и мащабно шествие беше отбелязан 24 май във Варна

С пъстро, шумно и мащабно шествие беше отбелязан 24 май във Варна.

В него се включиха всички културни и образователни институции в морския град, както и духови оркестри, мажоретни и фолклорни състави. Все още е затворено движението по централните варненски улици заради празненствата.

Хората вече се отправиха към входа на Морската градина, където празникът продължава със спектакъл на ансамбъл "Варна".

- Това за мен е най-българският празник, който ни вдъхновява да учим, да творим, да градим. Слава на братята Кирил и Методий. Едва ли в 9-и век, когато Кирил и Методий са създали глаголицата, са си давали сметка какво са извършвали. Това е дало истинската идентичност на всички българи. - Всички трябва да сме горди!

Вижте още в прякото включване на Силвия Русенова