София, Смолян и Пловдив с най-високи резултати на матурите

София, Смолян и Пловдив са с най-високи резултати на матурите. Най-ниски са в Сливен, Разград и Враца. Това съобщи в "Денят започва" заместник-министърът на образованието и науката Таня Панчева.

"Но трябва да бъде отчетено, че разликата между тези региони е 15 точки, което отново поставя въпроса за образователното неравенство. И това е един приоритет, по който Министерството на образованието и науката тепърва ще продължи да работи. Образователното неравенство е тясно свързано и със социалното неравенство в различните региони. Тази връзка трябва да бъде отчетена. Факт е, че регионите, които са по-социално слаби и по-слабо икономически развити, показват по-ниски образователни резултати."

Зрелостниците като цяло в страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008 г.

"Това, което Министерството на образованието и науката вчера съобщи, е, че това е най-високият среден резултат в брой точки досега, което трябва да бъде отбелязано. Той е висок не само по български език и литература. Ние вчера казахме, че това повишаване на резултата в брой точки се установява и при всички останали държавни зрелостни изпити, които бяха проведени през тази година. А те бяха 82. През изминалите години имаше целенасочена политика за подобряване на качеството на образованието. Така че тези резултати всъщност показват, че политиката на МОН е правилна и върви в правилната посока. Разбира се, това не може да бъде съпоставено пряко с предишни години, защото става въпрос за различни изпитни работи, респективно различни випуски, но трябва да бъде отчетено, че този резултат в брой точки наистина е повишен."

Зам.-министър Панчева не смята, че трудността на изпитите е паднала.

"Изпитните материали отговарят на поставените цели и резултати от учебните програми. Така че те са съотносими с това, което изучават децата в училище. Разбира се, тази година темите, които бяха изтеглени на изпита по български език и литература, знаете, че бяха много благодатни за писане. Самите зрелостници го отчетоха, че това са едни от любимите им теми и не са ги затруднили. Но все пак аз тук държа да отбележа и наистина искам да благодаря на своите колеги учители от цялата страна за техния професионализъм и отдаденост към децата. Защото в крайна сметка зад успехите на всеки един ученик стои професионализмът на неговия учител. Така че искам да благодаря на всички колеги."

Образователното министерство преглежда видиозаписи, за да установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи на различни места в страната.

"Бяха получени сигнали от оценителите от цялата страна, които индикираха за идентични писмени работи. Разбира се, моите колеги в Министерството на образованието и науката многократно разгледаха всяка една от тях, защото ние си даваме сметка каква отговорност носим към съдбата на всеки един зрелостник. Тези многократни проверки показаха именно идентично съдържание. Всеки един от оценителите, когато провери няколко идентични работи, разбира се, това прави впечатление и той подава сигнал към Министерството на образованието и науката. Все още преглеждаме видеозаписите от изпитните зали. Така че след като приключи стяхното преглеждане, тогава бихме могли да направим извод. Тези 100 еднакви работи са разпределени в цялата страна."