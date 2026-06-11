БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

София, Смолян и Пловдив с най-високи резултати на матурите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Запази

Най-ниски са в Сливен, Разград и Враца

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

София, Смолян и Пловдив са с най-високи резултати на матурите. Най-ниски са в Сливен, Разград и Враца. Това съобщи в "Денят започва" заместник-министърът на образованието и науката Таня Панчева.

"Но трябва да бъде отчетено, че разликата между тези региони е 15 точки, което отново поставя въпроса за образователното неравенство. И това е един приоритет, по който Министерството на образованието и науката тепърва ще продължи да работи. Образователното неравенство е тясно свързано и със социалното неравенство в различните региони. Тази връзка трябва да бъде отчетена. Факт е, че регионите, които са по-социално слаби и по-слабо икономически развити, показват по-ниски образователни резултати."

Зрелостниците като цяло в страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008 г.

"Това, което Министерството на образованието и науката вчера съобщи, е, че това е най-високият среден резултат в брой точки досега, което трябва да бъде отбелязано. Той е висок не само по български език и литература. Ние вчера казахме, че това повишаване на резултата в брой точки се установява и при всички останали държавни зрелостни изпити, които бяха проведени през тази година. А те бяха 82. През изминалите години имаше целенасочена политика за подобряване на качеството на образованието. Така че тези резултати всъщност показват, че политиката на МОН е правилна и върви в правилната посока. Разбира се, това не може да бъде съпоставено пряко с предишни години, защото става въпрос за различни изпитни работи, респективно различни випуски, но трябва да бъде отчетено, че този резултат в брой точки наистина е повишен."

Зам.-министър Панчева не смята, че трудността на изпитите е паднала.

"Изпитните материали отговарят на поставените цели и резултати от учебните програми. Така че те са съотносими с това, което изучават децата в училище. Разбира се, тази година темите, които бяха изтеглени на изпита по български език и литература, знаете, че бяха много благодатни за писане. Самите зрелостници го отчетоха, че това са едни от любимите им теми и не са ги затруднили. Но все пак аз тук държа да отбележа и наистина искам да благодаря на своите колеги учители от цялата страна за техния професионализъм и отдаденост към децата. Защото в крайна сметка зад успехите на всеки един ученик стои професионализмът на неговия учител. Така че искам да благодаря на всички колеги."

Образователното министерство преглежда видиозаписи, за да установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи на различни места в страната.

"Бяха получени сигнали от оценителите от цялата страна, които индикираха за идентични писмени работи. Разбира се, моите колеги в Министерството на образованието и науката многократно разгледаха всяка една от тях, защото ние си даваме сметка каква отговорност носим към съдбата на всеки един зрелостник. Тези многократни проверки показаха именно идентично съдържание. Всеки един от оценителите, когато провери няколко идентични работи, разбира се, това прави впечатление и той подава сигнал към Министерството на образованието и науката. Все още преглеждаме видеозаписите от изпитните зали. Така че след като приключи стяхното преглеждане, тогава бихме могли да направим извод. Тези 100 еднакви работи са разпределени в цялата страна."

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
2
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
3
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
4
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите
5
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино"...
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
6
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Образование

С над 1 млн. евро кабинетът компенсира семейства на неприети деца в градина
С над 1 млн. евро кабинетът компенсира семейства на неприети деца в градина
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
17264
Чете се за: 03:20 мин.
Омбудсманът препоръча на МОН проверка на сигнали за технически проблеми на матурите Омбудсманът препоръча на МОН проверка на сигнали за технически проблеми на матурите
Чете се за: 02:50 мин.
Вицепремиерът Иво Христов се срещна със златния медалист от Международната олимпиада по философия Симеон Кърджиев Вицепремиерът Иво Христов се срещна със златния медалист от Международната олимпиада по философия Симеон Кърджиев
Чете се за: 01:45 мин.
Изкуственият интелект и матурите - вече могат да се анулират идентични работи Изкуственият интелект и матурите - вече могат да се анулират идентични работи
Чете се за: 03:30 мин.
Футболен отбор, спечелил първенството на България, не може да участва в Световната купа в Китай Футболен отбор, спечелил първенството на България, не може да участва в Световната купа в Китай
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Депутатите приемат окончателно мерките срещу високите цени
НА ЖИВО: Депутатите приемат окончателно мерките срещу високите цени
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци" Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци"
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Вицепремиерът Гълъб Донев ще участва в заседание на Европейския механизъм за стабилност Вицепремиерът Гълъб Донев ще участва в заседание на Европейския механизъм за стабилност
Чете се за: 01:27 мин.
Европа
Продължават безредиците в Белфаст, полицията разгони недоволните с водни оръдия Продължават безредиците в Белфаст, полицията разгони недоволните с водни оръдия
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Светът е футбол: БНТ излъчва най-голямото спортно събитие от три...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Преговори в застой и нови удари между Иран и САЩ
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Акция на полицията срещу гонките край Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ