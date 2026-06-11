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Протести и недоволство в Мексико Сити преди старта на Мондиала

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Спорт
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Местните фенове и туристите не са доволни от скъпите цени на билетите.

протести недоволство мексико сити старта мондиала
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Напрежение в Мексико Сити преди старта на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико не липсва. Именно в един от градовете, които ще приемат мачове от Мондиала бе белязан от протести от местни учители и недоволство от скъпите цени на билетите.

Протестиращите разпънаха палаткови лагери до основните локации в града, включително до фен зоните.

Част от туристите и местните жители говориха пред Бюлент Мюмюнов, който е специалният ни пратеник в Мексико Сити.

Световното първенство стартира тази вечер от 22:00 часа с мача между Мексико и Южна Африка на стадион „Ацтека“. От 20:30 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 ще започне и предаването „Трето полувреме“, а всичките 104 мача ще бъдат предавани в нашия ефир.

Повече можете да видите във видеото!

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