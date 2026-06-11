Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци"

Един от шофьорите, обвинен за зверската катастрофа на "Челопешко шосе", при която загинаха 4 души, е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци", каза за БНТ кметът на района Лилия Донкова.

Лилия Донкова, кмет на район “Кремиковци”: " През 2025 година правим проверка на всички общински наематели, при което се установява, че семейството се закупили на едно от децата малко жилище. Това е причината, поради която ние сме предприели действия, защото вече по този критерий не отговарят на условията на Наредбата за настаняване в общинско жилище. Предприели сме мерки за извеждане. Имаме заповед за прекратяване на наемни отношения, както и за извеждане, но от Административния съд решиха, че това не е достатъчно основание, че са купили апартамента, да бъдат изведени и ни санкционираха и да платим глоба в размер на хиляда лева за това, че неправомерно сме издали заповед. Аз и до днес смятам, че не е неправомерно, но решението е едноинстанционно и нямаме право на обжалване."

Така се налага район "Кремиковци" да върне наемателя в общинското жилище, но за момента не са предприети мерки по този случай.

Лилия Йорданова обясни, че при разговор с потърпевшите от катастрофата на "Челопешко шосе" тя не е била уведомена да е имало заплахи към тях, но потвърди за напрежение и страх в квартала, откъдето са и шофьорите и потърпевшите.

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Лилия Донкова, кмет на район “Кремиковци”: "С тази група "Калашниците", така наречената, имаме още един казус с едно незаконно строителство, но така и не можахме да докажем, защото никой не призна, че са го извършили те."

Кметът на района допълни, че още в понеделник, в Столична община е било внесено искане в участъка на инцидента да бъдат изградени пътни неравности, повдигнати пешеходни пътеки, както и да бъдат инсталирани камери, тъй като отсечката е права и явно предизвиква шофьорите да карат с много бърза скорост.

Лилия Донкова, кмет на район “Кремиковци”: "Ние имаме изготвени проекти, както и Столична община, за тази част на пътя на "Челопешко шосе", както и за предходната, от Околовръстния път до квартал "Челопечене", но все още Столична община нямат средства, за да започне самото изграждане. Надявам се, поне мерките да ги предприемем много успешно, защото рисък, че може да се случи това отново, не е малък."

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Аз се надявам, че всичката тази документация ще мине през Малка транспортна комисия, където трябва да се вземе решението. Ние не за припад го искаме това нещо. Досега ни е отказвано, включително и тук, за повдигната пешеходна пътека, защото е трасе на градски транспорт. Но когато се изгради по подходящия начин, няма пречка за градския транспорт да се движи по това трасе. Освен повдигани пешеходни пътеки искаме пътни неравности преди и след тях, за да може да ограничим скоростта, както и камери, защото камерите са това, което може да предизвикат послагащи действия за санкциониране на нарушителите.

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