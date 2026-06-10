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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Това коментира в предването "Още от деня" журналистът Веселин Вачков от Прага

Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
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Чешките власти проверяват дали двамата шофьори, причинили трагедията на "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души, не са се сдобили с книжки от местна престъпна група. Това заяви в предването "Още от деня" журналистът Веселин Вачков.

Антимафиотите в Чехия разследват група от 16 човека, по-голямата част от които членове на изпитни комисии, уреждали експресни шофьорски книжки.

По данни на полицията схемата тръгва от автошкола в град Черношице. Срещу пари групата е осигурявала безпроблемно минаване на процедурите. Осигурявани са и преводачи, които са попълвали листовките.

Веселин Вачков - журналист: "Става въпрос за това, че те наистина са имали валидни чешки шофьорски книжки. Вчера колеги от онлайн медиите разкриха, че става дума за книжки получени в град Черношица, недалеко от Прага. Става въпрос за един абсолютно известен случай, който беше разкрит в началото на тази година, когато полицията разби една група от 16 души именно за производство, както тук им казват, на "турбо" шофьорски книжки, т.е. по възможно най-бързата процедура и без изпълнение на всички необходими условия. Една голяма част от разкритите злоупотреби са били свързани именно с чужденци. Говореше се за над 200 получени по този начин книжки за чужденци, но е доста възможно да са били много повече.

По думите на Вачков, местните власти имат информация от България и разследват случая с катастрофата на "Челопешко шосе":

"Колегите от онлайн медия, която е една от най-сериозните в Чехия, цитират свои източници от полицейските структури, че в българския случай става дума именно за книжки получени в рамките на тази корупционна схема. Имаше изявление както на Министерството на транспорта, което е част от системата за издаване и регулиране на шофьорски книжки, така и от едно от полицейските подразделения, което се занимава именно с организирана престъпност."

"Вземали са от най-различни националности. Общо взето предимно от Източна Европа. Един от членовете на тези комисии, който е следствен в момента в рамките на една година е издал над 3000 потвърждения за взет изпит. Колко от тях са били фалшиви, колко са били реални не е известно."

Вижте целия разговор във видеото

#катастрофа на Челопешко шосе #"Челопешко шосе" #тежка катастрофа с автобус #издаване на шофьорски книжки #Чехия

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