Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"

Чешките власти проверяват дали двамата шофьори, причинили трагедията на "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души, не са се сдобили с книжки от местна престъпна група. Това заяви в предването "Още от деня" журналистът Веселин Вачков.

Антимафиотите в Чехия разследват група от 16 човека, по-голямата част от които членове на изпитни комисии, уреждали експресни шофьорски книжки.

По данни на полицията схемата тръгва от автошкола в град Черношице. Срещу пари групата е осигурявала безпроблемно минаване на процедурите. Осигурявани са и преводачи, които са попълвали листовките.

Веселин Вачков - журналист: "Става въпрос за това, че те наистина са имали валидни чешки шофьорски книжки. Вчера колеги от онлайн медиите разкриха, че става дума за книжки получени в град Черношица, недалеко от Прага. Става въпрос за един абсолютно известен случай, който беше разкрит в началото на тази година, когато полицията разби една група от 16 души именно за производство, както тук им казват, на "турбо" шофьорски книжки, т.е. по възможно най-бързата процедура и без изпълнение на всички необходими условия. Една голяма част от разкритите злоупотреби са били свързани именно с чужденци. Говореше се за над 200 получени по този начин книжки за чужденци, но е доста възможно да са били много повече.

По думите на Вачков, местните власти имат информация от България и разследват случая с катастрофата на "Челопешко шосе":

"Колегите от онлайн медия, която е една от най-сериозните в Чехия, цитират свои източници от полицейските структури, че в българския случай става дума именно за книжки получени в рамките на тази корупционна схема. Имаше изявление както на Министерството на транспорта, което е част от системата за издаване и регулиране на шофьорски книжки, така и от едно от полицейските подразделения, което се занимава именно с организирана престъпност." "Вземали са от най-различни националности. Общо взето предимно от Източна Европа. Един от членовете на тези комисии, който е следствен в момента в рамките на една година е издал над 3000 потвърждения за взет изпит. Колко от тях са били фалшиви, колко са били реални не е известно."

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