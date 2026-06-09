БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов...
Чете се за: 03:17 мин.
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
Чете се за: 01:17 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Как се взимат книжки от Чехия - БНТ направи проверка как се издават подобни документи за шофиране.

Дилъри на книжки в Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи. Проверка на екипа ни установи телефонни номера и множество услуги за посредничество. Българи също така твърдят, че са платили пари и след това са били измамени.

Неофициално на черния пазар подобни услуги струват между 4000 - 5000 евро. Автоинструктори твърдят, че порочната схема не е нова, а законодателните вратички се използват от години.

Подробности очаквайте в централната емисия "По света и у нас" в 20.00 ч.

#услуги фейсбук #дилъри на книжки #телефонни номера #групи #Чехия

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
3
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от катастрофата на "Челопешко шосе" пред БНТ
4
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от...
"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с 30-километров линеен парк
5
"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с...
Експеримент на мястото на катастрофата на „Челопешко шосе“ показва проблеми с видимостта и инфраструктурата
6
Експеримент на мястото на катастрофата на „Челопешко...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
6
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...

Още от: Сигурност и правосъдие

Военният министър: Не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия
Военният министър: Не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия
Димитър Стоянов: Разходите за отбрана ще достигнат 5% от БВП до 2030 г. Димитър Стоянов: Разходите за отбрана ще достигнат 5% от БВП до 2030 г.
Чете се за: 04:00 мин.
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета" 100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета"
Чете се за: 02:17 мин.
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
5111
Чете се за: 01:17 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе" Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе"
8981
Чете се за: 04:15 мин.
Съдът остави в ареста обвинените за 250 кг марихуана край Зимница Съдът остави в ареста обвинените за 250 кг марихуана край Зимница
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи
Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета" 100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета"
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8% Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
След оставката на Георги Кандев: Директорът на СДВР Любомир Николов поема поста След оставката на Георги Кандев: Директорът на СДВР Любомир Николов поема поста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Военният министър: Не предвиждаме предоставянето на повече...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн: България...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище...
Чете се за: 01:37 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ