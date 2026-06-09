Как се взимат книжки от Чехия - БНТ направи проверка как се издават подобни документи за шофиране.

Дилъри на книжки в Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи. Проверка на екипа ни установи телефонни номера и множество услуги за посредничество. Българи също така твърдят, че са платили пари и след това са били измамени.

Неофициално на черния пазар подобни услуги струват между 4000 - 5000 евро. Автоинструктори твърдят, че порочната схема не е нова, а законодателните вратички се използват от години.

Подробности очаквайте в централната емисия "По света и у нас" в 20.00 ч.