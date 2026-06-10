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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”

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СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”
Снимка: БГНЕС
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Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезира по изнесени в медиите данни за тормоз и заплахи срещу пострадали при тежкото пътнотранспортно произшествие на “Челопешко шосе”.

Адвокат на пострадал беше поканен на разговор в СДВР. Целта на срещата бе да предостави конкретна информация за отправени заплахи към негов клиент от близки на обвиняемите, както и да се обсъдят последващи действия по случая. Служители на полицията са посетили и пострадалия в болницата, в която е настанен за лечение.

В Столичната дирекция на вътрешните работи е създадена необходимата организация за пълното и всестранно изясняване на факти и обстоятелства, свързани с подадената информация. При установяване на данни за извършено престъпление или при наличие на риск за засегнатите лица ще бъдат предприети всички предвидени в закона действия, включително мерки за тяхната защита.

#катастрофа на Челопешко шосе #"Челопешко шосе" #тежка катастрофа с автобус #СДВР

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