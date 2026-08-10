БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ботев Пловдив спря полета на Спартак

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Запази

"Канарчетата" нанесоха първо разочарование на "соколите" в Първа лига.

Ботев Пловдив спря полета на Спартак
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Ботев Пловдив постигна втори пореден успех в Първа лига. Момчетата на Станислав Генчев сразиха Спартак Варна с 3:2 в мач от четвъртия кръг.

На стадион „Христо Ботев“ точни за „канарчетата“ бяха Франклин Маскоте, Асен Чандъров и Самуел Калу, а Цветелин Чунчуков и Ахмед Ахмедов отговориха с попадение за „соколите“. Така пловдивчани нанесоха първо поражение за играчите на Ясен Петров през сезона в родния елит.

Така „жълто-черните“ се изравниха с варненци във временното класиране с по 7 точки, с колкото е и Арда.

Двубоят започна по отличен начин за домакините. Още в четвъртата минута „канарчетата“ поведоха в резултата. Карлос Меоти и Владимир Мендеш размениха двойно подаване на десния фланг и последва успореден пас към Франклин Маскоте, който засече точно от близка дистанция. Топката се отби в напречната греда и тупна зад голлинията. Главният съдия Михаел Павлов първоначално остави играта да продължи, но след преразглеждане на ситуацията призна попадението – 1:0.

Девет минути по-късно бразилецът можеше да вкара втори гол, след като бе изведен на скорост зад защитата на „соколите“ от Меоти, но стреля право в ръцете на Пламен Илиев.

В 15-ата минута двубоят бе белязан от любопитен момент. Токът на стадион „Христо Ботев“ спря за кратко и макар почти веднага осветлението да беше възстановено, подновяването на играта се забави с около 7-8 минути.

В 28-мата минута „жълто-черните“ удвоиха аванса си след заучена комбинация от корнер. Меоти центрира остро към непокрития Асен Чандъров, който изпревари съперник и засече неспасяемо в мрежата на Пламен Илиев за 2:0.

Играчите на Ясен Петров опитаха да отговорят пет минути след това, когато Борис Иванов подаде меко от фланга към Цветелин Чунчуков и бившият футболист на Ботев пробва да насочи технично с едно докосване, но Даниел Наумов внимаваше и успя да парира с една ръка.

В 39-ата минута „канарчетата“ решиха всичко в мача с трети гол. Негов автор стана Самуел Калу с красиво изпълнение от границата на наказателното поле, което намери горния десен ъгъл на Илиев.

В добавеното време на първата част и двамата вратари се отчетоха с по едно рутинно спасяване и така почивката дойде при три попадения аванс за пловдивчани.

В 58-мата минута гостите от Варна намалиха изоставането си. Точен бе Цветелин Чунчуков след асистенция на Томас Силва – 3:1. За да бъде признат голът, отново трябваше да се намесва системата за видеоарбитраж.

Шест минути по-късно Пламен Илиев трябваше да се намесва решаващо при точно изпълнение на резервата Чидера Окох, който проби отляво и потърси далечния ъгъл с диагонален изстрел.

В 73-ата минута втори токов удар на стадиона прекъсна срещата. Това доведе до 9-минутно продължение на мача. В третата минута от добавеното време "соколите" върнаха още един гол. Ахмед Ахмедов се разписа след пас на Антон Иванов и по този начин оформи крайния резултат - 3:2.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК Спартак Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
2
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна: Евакуираме близките населени места
4
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна:...
Кметът на Трявна: Ще задействаме BG-ALERT, хората да не излизат на открито
5
Кметът на Трявна: Ще задействаме BG-ALERT, хората да не излизат на...
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния завод край Трявна
6
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния завод край...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
4
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
6
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици

Още от: Футбол

Ливърпул си осигури услугите на Роналд Араухо
Ливърпул си осигури услугите на Роналд Араухо
Славия с класика срещу Ботев Враца Славия с класика срещу Ботев Враца
Чете се за: 02:35 мин.
Байерн започва преговори за нов договор с Хари Кейн Байерн започва преговори за нов договор с Хари Кейн
Чете се за: 00:57 мин.
Александър Александров: Готови сме за всякакви сценарии Александър Александров: Готови сме за всякакви сценарии
Чете се за: 02:00 мин.
Рейнджърс привлече нидерландец Рейнджърс привлече нидерландец
Чете се за: 00:55 мин.
Якоб Нееструп: Вкарваме голове, но сме уязвими в защита Якоб Нееструп: Вкарваме голове, но сме уязвими в защита
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Взрив и пожар във военен завод край Трявна: "Запалването е тръгнало отвътре навън" (ОБЗОР)
Взрив и пожар във военен завод край Трявна: "Запалването е...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
"ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна "ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Какво установиха властите за падналия край Кардам дрон Какво установиха властите за падналия край Кардам дрон
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Десетки загинали и паднали сгради при силно земетресение в Колумбия Десетки загинали и паднали сгради при силно земетресение в Колумбия
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Пред БНТ съдията след жестокото убийство в Пловдив: Виждал съм...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Бургас и Пловдив вече няма да изпращат кръвни проби за алкохол и...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Как да се справим с „тропическите нощи“ в горещото време?
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Остров Итака в очакване на гости - ще съживи ли "Одисея"...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ