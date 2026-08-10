Ботев Пловдив спря полета на Спартак

Ботев Пловдив постигна втори пореден успех в Първа лига. Момчетата на Станислав Генчев сразиха Спартак Варна с 3:2 в мач от четвъртия кръг.

На стадион „Христо Ботев“ точни за „канарчетата“ бяха Франклин Маскоте, Асен Чандъров и Самуел Калу, а Цветелин Чунчуков и Ахмед Ахмедов отговориха с попадение за „соколите“. Така пловдивчани нанесоха първо поражение за играчите на Ясен Петров през сезона в родния елит.

Така „жълто-черните“ се изравниха с варненци във временното класиране с по 7 точки, с колкото е и Арда.

Двубоят започна по отличен начин за домакините. Още в четвъртата минута „канарчетата“ поведоха в резултата. Карлос Меоти и Владимир Мендеш размениха двойно подаване на десния фланг и последва успореден пас към Франклин Маскоте, който засече точно от близка дистанция. Топката се отби в напречната греда и тупна зад голлинията. Главният съдия Михаел Павлов първоначално остави играта да продължи, но след преразглеждане на ситуацията призна попадението – 1:0.

Девет минути по-късно бразилецът можеше да вкара втори гол, след като бе изведен на скорост зад защитата на „соколите“ от Меоти, но стреля право в ръцете на Пламен Илиев.

В 15-ата минута двубоят бе белязан от любопитен момент. Токът на стадион „Христо Ботев“ спря за кратко и макар почти веднага осветлението да беше възстановено, подновяването на играта се забави с около 7-8 минути.

В 28-мата минута „жълто-черните“ удвоиха аванса си след заучена комбинация от корнер. Меоти центрира остро към непокрития Асен Чандъров, който изпревари съперник и засече неспасяемо в мрежата на Пламен Илиев за 2:0.

Играчите на Ясен Петров опитаха да отговорят пет минути след това, когато Борис Иванов подаде меко от фланга към Цветелин Чунчуков и бившият футболист на Ботев пробва да насочи технично с едно докосване, но Даниел Наумов внимаваше и успя да парира с една ръка.

В 39-ата минута „канарчетата“ решиха всичко в мача с трети гол. Негов автор стана Самуел Калу с красиво изпълнение от границата на наказателното поле, което намери горния десен ъгъл на Илиев.

В добавеното време на първата част и двамата вратари се отчетоха с по едно рутинно спасяване и така почивката дойде при три попадения аванс за пловдивчани.

В 58-мата минута гостите от Варна намалиха изоставането си. Точен бе Цветелин Чунчуков след асистенция на Томас Силва – 3:1. За да бъде признат голът, отново трябваше да се намесва системата за видеоарбитраж.

Шест минути по-късно Пламен Илиев трябваше да се намесва решаващо при точно изпълнение на резервата Чидера Окох, който проби отляво и потърси далечния ъгъл с диагонален изстрел.

В 73-ата минута втори токов удар на стадиона прекъсна срещата. Това доведе до 9-минутно продължение на мача. В третата минута от добавеното време "соколите" върнаха още един гол. Ахмед Ахмедов се разписа след пас на Антон Иванов и по този начин оформи крайния резултат - 3:2.