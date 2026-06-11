Шоуто започва! Време е за Мондиал 2026

От днес „светът е футбол“ – фраза, която ще си повтарят дори и по-незаинтересованите фенове на най-комерсиалния спорт. Причината е стартът на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, което ще стартира тази вечер и ще продължи до 19 юли. БНТ ще ви направи свидетели на абсолютно всички 104 мача, както и на всичко най-интересно. Стартът е на голямото шоу е от 22:00 часа, когато Мексико и Южна Африка ще открият Мондиала на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити. От 20:30 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 ще започне и предаването „Трето полувреме“, което ще съпътства всички мачове, удобни за зрителите на обществената телевизия.

The greatest show in the world is ready. Are you? #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026

Това е първото първенство в историята с 48 отбора, а фаворити да стъпят на световния връх не липсват. Всички погледи са насочени към Лионел Меси и Аржентина, които само преди 4 години в Катар ликуваха с трофея. Разбира се, Испания и Бразилия не бива да бъдат отписвани, но вниманието приковава и отборът на Франция, който именно на катарска земя трябваше да се задоволи със среброто и сега мечтае за титлата. Любопитно ще бъде още докъде могат да стигнат Португалия с Кристиано Роналдо, Англия и Германия. Имат ли сили Хърватия, Нидерландия, Белгия, Норвегия, Колумбия, Еквадор и Уругвай да объркат сметките на фаворитите?

Както винаги, на подобен форум тимовете от Европа и Южна Америка винаги предизвикват повече интерес, а причината е огромните традиции, които имат.

Шоуто започва, а всичко най-интересно може да видите по БНТ 1 и БНТ 3, както и на нашия сайт. Не пропускайте и предаването „Начален удар“, което ще се излъчва от 9:10 ч. в делничните дни и от 10:30 ч. през уикенда.