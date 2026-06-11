Вицепремиерът Гълъб Донев ще участва в заседание на Европейския механизъм за стабилност

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес за първи път в среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург.

България подаде заявление за членство в Механизма през септември 2025, а в края на годината то беше одобрено. Миналия месец и НС ратифицира присъединяването на страната ни.

Европейският механизъм за стабилност е международна финансова институция на държавите от Еврозоната. Той беше създаден през 2012 година след кризата в Еврозоната, която сериозно засегна някои държави като Гърция, Ирландия и Испания.

Основната цел на Механизма е да осигурява финансова стабилност в рамките на паричния съюз. При необходимост той предоставя на държавите членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза, а в замяна държавите трябва да провеждат реформи и да водят разумна фискална политика.

С въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. България беше правно задължена да се присъедини към механизма. В Люксембург Гълъб Донев ще участва и в срещата на страните от еврозоната.