Управителят на БНБ се срещна в Люксембург с управляващия директор на Европейския стабилизационен механизъм
Управителят на Българската народна банка Димитър Радев се срещна в Люксембург с управляващия директор на Европейския стабилизационен механизъм Пиер Граменя. За първи път в сградата на институцията беше издигнат и българският флаг – символичен жест, който отбелязва предстоящото членство на България като 21-а държава в механизма след присъединяването ни към еврозоната.

Гуверньорът на БНБ взе участие и в стратегическа дискусия с членовете на Управляващия борд на Европейския стабилизационен механизъм, посветена на приемането на еврото в България от 1 януари 2026 г., текущата ситуация в страната и бъдещото ни членство в механизма.

Димитър Радев остави свое послание в книгата на Европейския стабилизационен механизъм, в което благодари на Граменя и на целия екип на институцията за отличното партньорство и изрази очаквания за активно взаимодействие в подкрепа на стабилната европейска икономическа рамка.

По-късно управителят на БНБ произнесе реч по време на Годишната вечеря на Европейския стабилизационен механизъм пред повече от 100 представители на водещи банки и глобални инвеститори.

В рамките на посещението си Радев се срещна и с българските експерти, които работят в структурите на Европейския стабилизационен механизъм, сред които и членовете на борда на институцията Калин Анев Янсе, член на Управителния съвет и Главен финансов директор на ESM и Яна Джонева, главен оперативен директор и член на Управителния съвет на ESM. В срещите участва и заместник-министърът на финансите г-н Методи Методиев.

