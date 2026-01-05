БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МВнР: България изразява безпокойство от отклоненията на Скопие от Европейския консенсус от 2022 г.

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
МВнР: България изразява безпокойство от отклоненията на Скопие от Европейския консенсус от 2022 г.
България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие, които остро се разминават с есенцията на Европейския консенсус от 2022 г., отбелязват в позиция от МВнР.

"Въпросът на какъв език следва да бъде очакваният от Северна Македония План по правата на общностите е вътрешен за съседната държава и не е тема на двустранните отношения. Документът ще се прилага именно от нейните институции спрямо собствените ѝ граждани и е логично да бъде на достъпен за тях език. Изборът на Скопие да представи проекта на този план на своите граждани на английски език е трудно обяснимо, особено ако се планира Планът да бъде реално прилаган", посочват от Външно министерство.

От там припомнят, че Планът по правата на общностите е стъпка, предвидена да последва вписването на българите в конституцията, което все още предстои и което ще позволи на нашите съседи да отворят присъединителни преговори.

МВнР приветства думите на премиера Християн Мицкоски, че "ще приеме в Плана всички други забележки" на българската общност и разчита да бъде спазено това обещание.

