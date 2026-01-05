БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:07 мин.

Каква е обстановката в Боровец след ураганния вятър, съборил 100-годишни дървета?

Теодора Георгиева
Всичко от автора
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Описани са щетите в община Самоков след ураганния вятър, който нанесе поражения вчера. В ефира на "Денят започва" кметът на града Ангел Джоргов заяви, че институциите са действали своевременно, за да няма пострадали хора.

Заради ураганния вятър в Самоков вчера активираха системата BG-Alert. Много дървета бяха съборени на територията на Боровец, включително и в зоната на ски пистите. За да се гарантира безопасността на туристите се наложи затваряне на цялата ски-зона на курорта.

А дърветата, които са паднали, са здрави дървета. Някои от тях над 100-годишни, по 30 метра високи.

Ангел Джоргов - кмет на Самоков: "Напрактика щетите вече са описани. Става въпрос за едно бунгало, което е общинска собственост старо, тук зад нас. И трите автомобила, които са пострадали сериозно. За щастие беше направена бърза организация от нашите колеги от аварийната служба, от колегите от пожарната, от полицията, колегите от ПСС. Така че движението на хора в тези зони, където имаше така паднали дървета и падаха дървета, да няма пешеходно движение, така че да не пострада никой гражданин, което всъщност беше най-важното."

Кметът посочи, че активирането на BG-Alert е било наложително.

"На практика през последните два дни имаше доста силен вятър, но вчера, както казахте, поривите тук на Боровец специално бяха много сериозни. Въведохме някои допълнителни мерки на територията на общината, затворихме ледената пързалка, на която има традиционно много хора, но около нея има много дървета, превантивно затворихме и не се стигна до инциденти."

През есента последно е направено обследване на опасни дървета в Боровец и са премахнати 8, посочи градоначалникът.

От Планинската спасителна служба апелират при ураганен вятър да не се излиза в планината.

Ангел Керкелев, началник на база Боровец, ПСС - БЧК: "Когато има силни ветрове, трябва да се избягват билата и откритите части на планината, когато са ураганни, според мен не трябва изобщо да се ходи в планината, да се следи метеорологичната обстановка. Имаше вчера паднали дървета и по пистата, да, и затова превантивно се спряха лифтовете, за да не падне дърво върху лифта и да стане инцидент."

Вижте прякото включване на Теодора Георгиева

#Боровец #опасно силен вятър #ураганен вятър

