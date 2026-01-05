Симеон Гаспаров: Нова година - нов хаос в света
Нова година - нов хаос в света. Така коментира случващото се между САЩ и Венецуела кореспондентът на БНТ в Америка Симеон Гаспаров
"След като вчера всички видяхме това безпредцедентно залавяне на президента на Венецуела, днес като че ли се очакваше облаците след бурята да се разсеят, но хоризонтът остава все така мътен и непредсказуем. Днес вече надигнаха глас опозицията на Тръмп в САЩ - демократите. Те направиха няколко изявления по медиите и казаха, че постъпката на Тръмп не е съгласувана с Конгреса и това е неконституционно. Те казаха, че Тръмп не може да се справи с положението в САЩ, а е тръгнал да управлява Венецуела", каза Гаспаров.
Той добави, че на същото мнение са и някои от политици от републиканска страна, като Марджъри Тейлър Грийн, която е осъдила постъпката на Тръмп и е казала, че той има задължение да се грижи за 50-те щата вътре в страната, а не извън границите на САЩ.
"Но подръжниците на Тръмп казаха, че операцията е блестяща, не е нужно да се предупреждава Конгресът за това нещо, защото те не са обявили война на Венецуела, те са обявили война на наркотрафикант, срещу който има издадена заповед за издирване. Те казаха, че САЩ и преди са управлявали страна извън своята територия и това е била Япония от 1945 до 1952 г. и те дадоха пример - вижте къде е Япония днес."
"Световната преса не одобрява постъпката на Съединените щати по отношение не за това, че Мадуро не е виновен, но дали постъпката, която е извършена е конституционна и правова", коментира още Гаспаров.