Тръмп заплаши с военна операция и Колумбия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
След залавянето на Мадуро колумбийският президент Густаво Петро нареди разполагането на военни по границата с Венецуела

Снимка: АП/БТА
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Венецуела с втора военна операция, ако правителството не сътрудничи на Вашингтон да "оправи" страната.

В коментар на борда на "Еър Форс Уан" Тръмп прогнозира, че това няма да се наложи. Днес заловеният венецуелски президент Николас Мадуро ще се яви пред съд в Ню Йорк по редица обвинения, включително и "наркотероризъм", след като беше пленен от американските въоръжени сили.

Тръмп добави, че му звучи добре провеждането на военна операция и срещу правителството на съседна Колумбия, ако то не намали притока на наркотици в САЩ. След залавянето на Мадуро колумбийският президент Густаво Петро нареди разполагането на военни по границата с Венецуела.

#удари срещу Венецуела #Доналд Тръмп #Николас Мадуро #Колумбия

