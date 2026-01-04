Възходът и падението на Николас Мадуро

От профсъюзен лидер на работещите в метрото в Каракас до президент на Венецуела, Николас Мадуро ще остане в историята с авторитарния си режим. Конфликтът със Съединените щати сложи край на кариерата му и на свободата му.

На 10 декември миналата година Николас Мадуро пя и танцува под звуците на хита от 1988 г. "Не се тревожи, бъди щастлив". Демонстрира добро настроение насред ескалацията на отношенията със Съединените щати. Призова към спокойствие и мир. Преди това поиска пълна лоялност от сънародниците си.

Николас Мадуро – президент на Венецуела: "Провалът е забранен в този решаващ момент за съществуването на републиката. Няма извинения за цивилни, политици, военни или полиция. Никой не е извинен. Родината изисква най-големите ни усилия и жертви."

Мадуро обвини Вашингтон, че се стреми към петрола и богатствата на Венецуела. Убеждаваше, че има ефективен модел за борба с трафика на наркотици и се описа като жертва на колумбийското производство на кокаин. Американските правителства обаче отдавна го обвиняват, че не сътрудничи в борбата срещу наркотрафика. Мадуро изрази готовност за преговори с Тръмп, но 47-ият президент на САЩ сложи край на кариерата му с изненадваща операция.

Така 63-годишният наследник на Уго Чавес слезе от политическата сцена. Мадуро обаче не наследи популярността на харизматичния популистки ляв президент и негов ментор. Отговаряше с репресии на недоволството от хиперинфлацията и корупцията във Венецуела. Потушаваше брутално протести. Прокуди милиони венецуелци. Избран през 2013 година, той беше обвинен от опозицията и международната общност в манипулиране на изборите през 2018 и 2024 година.

снимки: БТА/Архив

Вашингтон не призна легитимността му и дори го обвини в ръководство на наркокартели, които наводняват Щатите с дрога. Правителството му беше подложено на строги санкции. Белият дом обяви награда от 50 милиона долара за ареста му. През 2020 година Съединените щати повдигнаха срещу него обвинения за корупция и други престъпления, които Мадуро отхвърля. Сега заедно със съпругата си Силия Флорес ще отговаря пред съда в Ню Йорк.