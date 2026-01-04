БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
УДАРИ СРЕЩУ ВЕНЕЦУЕЛА

След залавянето на Мадуро: Хиляди венецуелци се радваха в чужбина

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 00:45 мин.
Снимка: БТА
Залавянето на Николас Мадуро предизвика истинска еуфория сред хиляди венецуелци, които живеят принудително в чужбина.

Близо 8 милиона граждани на Венецуела са напуснали страната си заради икономическия крах, корупцията и репресиите на президента. Много от тях изразиха възторга си от американската операция в големи градове в Латинска Америка както и в Маями в Съединените щати.

снимки: БТА

Венецуелци развяваха знамена и скандираха по улиците в Колумбия, Бразилия, Аржентина, Панама, Еквадор, Доминиканската република, Чили. Много от тях планират да се завърнат в родината си след падането на Мадуро.

#президент на Венецуела #Николас Мадуро #Венецуела

