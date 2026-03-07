БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е любител фотограф, доброволно е предал техниката си

Иво Никодимов от Иво Никодимов
От МВР съобщиха за БНТ, че е проверен сигнал за дрон, който затвори за кратко софийското летище "Васил Левски" този следобед.

Установен е любител фотограф, който снимал кацащи и излитащи самолети. Той доброволно е предал техниката си на служителите на МВР. Дал е обяснения и е освободен.

От летището в София съобщиха, че полет от Кьолн е пренасочен и е кацнал на летище Варна по време на краткото затваряне на въздушното пространство, защото системите за сигурност за засекли дрона. Веднага са информирани РВД, Гранична полиция и всички наземни служби.

Информиран е и командирът на захождащ за кацане самолет от Кьолн. Машината е пренасочена и е кацнала във Варна.

Въздушното пространство над летището е било затворено за кратко с цел осигуряване на сигурността на полетите. След като дронът е неутрализиран, нормалният въздушен трафик е възстановен.

Установено е, че не е излитал дрон. Антидрон системата е реагирала на честотите, при стартирането на дрон оборудването и подготовката на безпилотната машина за излитане. И така е задействана цялата процедура за гарантиране на сигурността на полетите на столичното летище. Предившните години имаше няколко случая със засечени дронове в района на летището, които наложиха промяната на кацащите и излитащите полети. Към момента летището функционира нормално.

