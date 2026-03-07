Израел към Ливан: Или ще разоръжите Хизбула, или ще платите много висока цена

Шестима души, включително 4 деца са загинали при израелски удар в Източен Ливан. При отделна операция на израелски командоси през нощта в същия район има 41 жертви и 40 ранени, съобщи ливанското здравно министерство.

Общия брой на жертвите от понеделник досега е близо 300. Израел нанесе нови удари срещу обекти на Хизбула в южните предградия на Бейрут и издаде нареждане за евакуация на един от кварталите на град Тир. От своя страна Хизбула предупреди жителите на северния пограничен израелски град Кириат Шмона да се изтеглят незабавно. А израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че ливанското правителство трябва да разоръжи Хизбула или ще плати "много висока цена".