ИЗВЕСТИЯ

Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София...
Чете се за: 01:05 мин.
Екоминистърът за скока на цените на горивата по...
Чете се за: 09:40 мин.
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

Израел към Ливан: Или ще разоръжите Хизбула, или ще платите много висока цена

Мартин Гицов
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Израел към Ливан: Или ще разоръжите Хизбула, или ще платите много висока цена
Снимка: АП/БТА
Шестима души, включително 4 деца са загинали при израелски удар в Източен Ливан. При отделна операция на израелски командоси през нощта в същия район има 41 жертви и 40 ранени, съобщи ливанското здравно министерство.

Общия брой на жертвите от понеделник досега е близо 300. Израел нанесе нови удари срещу обекти на Хизбула в южните предградия на Бейрут и издаде нареждане за евакуация на един от кварталите на град Тир. От своя страна Хизбула предупреди жителите на северния пограничен израелски град Кириат Шмона да се изтеглят незабавно. А израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че ливанското правителство трябва да разоръжи Хизбула или ще плати "много висока цена".

Израел Кац, министър на отбраната на Израел: "Няма да позволим на Хизбула да действа от ливанска инфраструктура, за да напада нашите цивилни и военни. Ако не разоръжите групировката и трябва да избираме между защитата и сигурността на нашите цивилни и военни или държавата Ливан, избираме нашите хора. И правителството на Ливан ще плати висока цена".

#висока цена #Ливан #Хизбула #Израел

