Ирански медии: Болници и летище са ударени при нощни атаки

Иранските държавни медии съобщиха за тежки щети в цялата страна след бомбардировките над Ислямската република през изминалата нощ, включително по две болници в югозападната провинция Хузестан, предаде ДПА.

Според държавната телевизия от взривната вълна от експлозии в съседство сериозно са пострадали медицинските цетрове "Рази" в град Ахваз и "Имам Али" в Андимешк.

Медията посочи, че летище "Мехрабад" в Западен Техеран, което обслужва само вътрешни полети, е станало мишена на атаки.

На разпространени кадри се вижда на летището да горят пламъци.

Сведенията не могат да бъдат проверени чрез независим източник.

По-рано тази седмица нарушенията в работата на летището станаха една от причините да бъде отложено погребението на върховния лидер аятолах Али Хаменей, който беше убит преди седмица.

Хаменей е предвидено да бъде погребан в мавзолея "Имам Реза" в родния си град Мешхед (Машхад). Мавзолеят, който се намира в Североизточен Иран, е свещено място за мюсюлманите шиити.

Пътуването с кола от Техеран до Мешхед, които са на около 900 км един от друг, отнема около десет часа. Всички маршрути, по които може да се мине, са добре известни, което ги прави потенциална мишена за израелски и американски атаки.

Както се съобщава, през изминалата нощ са ударени военни обекти в Техеран и в Централен, Западен и Северозападен Иран.

Иранските държавни медии посочиха, че в столицата взривове отекват и в този час, като отбелязват, че те са много силни.

Вчера финансовият министър на САЩ Скот Бесънт предупреди, че предстоят най-масираните бомбардировки над Иран. "Тази нощ (изминалата) ще бъде най-голямата ни кампания на обстрел", заяви Бесент в интервю за Фокс бизнес. САЩ планират да нанесат "най-големи щети" на иранските ракетни установки и фабриките, където се произвеждат ракетите, каза той, цитиран от агенциите.