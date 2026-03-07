БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:12 мин.
Запази
конфликтът близкия изток разраства експлозии техеран иран атакува израел оае бахрейн
Снимка: БТА
Слушай новината

Конфликтът в Близкия изток навлиза във втората си седмица. Израелските военни съобщиха за нова мащабна операция срещу цели в Техеран и Исфахан, в централен Иран. Атаките идват след ирански ракетен обстрел на севeрен Израел рано тази сутрин. Атаки имаше и в ОАЕ и Бахрейн. Иранският представител в ООН съобщи за над 1300 цивилни жертви. Над 200 са загиналите при израелски удари срещу цели на Хизбула в Ливан. В Израел жертвите са 11. В отговор на призива на Доналд Тръмп за "безусловна капитулация" иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че няма да се предадат нито на САЩ, нито на Израел.

Удари на всеки няколко часа. Такава беше обстановката в Техеран през изминалата нощ. Призори, пламъци обхванаха района около международното летище Мехрабад. Израел съобщи, че обстрелва иранската столица и централната част на страната с над 80 бойни самолета.

Иранската армия съобщи, че провежда "масивна вълна атаки с дронове" срещу Израел и цели на американската армия. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Тел Авив и Йерусалим. Свидетели съобщиха и за експлозии близо до летището в Дубай, както и в Абу Даби, Катар и столицата на Бахрейн, Манама. Атакувани бяха и офиси на американски петролни компании в района на Басра, в Ирак, както и "сепаратиски групировки" в Иракски Кюрдистан. Външните министри на страните от Арабската лига се събират на извънредна среща утре.

Съединените щати потвърдиха, че планират да постигнат целите си в Иран в рамките на 4 до 6 седмици.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Очакваме операция "Епична ярост" да продължи около 4 до 6 седмици и сме напът да постигнем поставените цели - да унищожим иранския военноморски флот. Потопихме над 30 ирански кораба. Военноморският им флот вече се счита за неспособен да води бойни действия. Това елиминира заплахата от балистични ракети, която Иран представляваше за Съединените щати и нашите войски в базите в региона. Свършихме огромна работа."

И Левит и министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет омаловажиха медийни публикации във "Вашингтон Пост" и "Уолстрийт Джърнъл", според които Москва помага на Техеран с разузнавателна информация за разположението на американските сили в Близкия Изток. Снощи иранският президент Масуд Пезешкян разговаря по телефона с руския си колега Владимир Путин.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Следим всичко. Нашите командири знаят всичко. Разполагаме с най-добрата разузнавателна информация в света. Знаем кой с кого говори, защо говорят с тях, колко точна е тази информация и как я взимаме предвид в бойните планове на нашето централно командване. Така че знаем какво се случва."

Ден след като Съединените щати разрешиха на Индия временно да купува блокиран руски петрол, американският министър на финансите Скот Бесент съобщи в интервю за Фокс Бизнес, че Вашингтон може да отмени още санкции, за да облекчи пазара.

Скот Бесент, министър на финансите на САЩ:"Може да отменим санкциите върху още руски петрол... Има стотици стотици милиони барела санкциониран суров петрол блокиран в морето. С отмяната на санкциите, министерството на финансите може да увеличи предлагането. И ние разглеждаме този вариант."

Иран отхвърли съобщенията за пълно затваряне на Ормузкия проток, жизненоважно трасе за износа на петрол от страните от Персийския залив. Според говорителя на иранските въоръжени сили, всички кораби имат право да преминават, с изключение на американските и израелските. Той отговори и на предложението на американския президент Доналд Тръмп, американски военни кораби да ескортират петролни танкери през протока с думите "очакваме ги."

#кризата в Близкия изток #удари #Иран #Израел

Водещи новини

Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран...
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Евакуация от Близкия изток: Прибират се още 180 българи от Дубай Евакуация от Близкия изток: Прибират се още 180 българи от Дубай
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Президентът на Иран: Преустановяваме ударите по съседните страни, ако и те не извършват атаки срещу Иран Президентът на Иран: Преустановяваме ударите по съседните страни, ако и те не извършват атаки срещу Иран
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Войната в Украйна: Седем души загинаха при руски ракетен удар в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ