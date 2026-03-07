Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн

Конфликтът в Близкия изток навлиза във втората си седмица. Израелските военни съобщиха за нова мащабна операция срещу цели в Техеран и Исфахан, в централен Иран. Атаките идват след ирански ракетен обстрел на севeрен Израел рано тази сутрин. Атаки имаше и в ОАЕ и Бахрейн. Иранският представител в ООН съобщи за над 1300 цивилни жертви. Над 200 са загиналите при израелски удари срещу цели на Хизбула в Ливан. В Израел жертвите са 11. В отговор на призива на Доналд Тръмп за "безусловна капитулация" иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че няма да се предадат нито на САЩ, нито на Израел.

Удари на всеки няколко часа. Такава беше обстановката в Техеран през изминалата нощ. Призори, пламъци обхванаха района около международното летище Мехрабад. Израел съобщи, че обстрелва иранската столица и централната част на страната с над 80 бойни самолета.

Иранската армия съобщи, че провежда "масивна вълна атаки с дронове" срещу Израел и цели на американската армия. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Тел Авив и Йерусалим. Свидетели съобщиха и за експлозии близо до летището в Дубай, както и в Абу Даби, Катар и столицата на Бахрейн, Манама. Атакувани бяха и офиси на американски петролни компании в района на Басра, в Ирак, както и "сепаратиски групировки" в Иракски Кюрдистан. Външните министри на страните от Арабската лига се събират на извънредна среща утре.

Съединените щати потвърдиха, че планират да постигнат целите си в Иран в рамките на 4 до 6 седмици.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Очакваме операция "Епична ярост" да продължи около 4 до 6 седмици и сме напът да постигнем поставените цели - да унищожим иранския военноморски флот. Потопихме над 30 ирански кораба. Военноморският им флот вече се счита за неспособен да води бойни действия. Това елиминира заплахата от балистични ракети, която Иран представляваше за Съединените щати и нашите войски в базите в региона. Свършихме огромна работа."

И Левит и министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет омаловажиха медийни публикации във "Вашингтон Пост" и "Уолстрийт Джърнъл", според които Москва помага на Техеран с разузнавателна информация за разположението на американските сили в Близкия Изток. Снощи иранският президент Масуд Пезешкян разговаря по телефона с руския си колега Владимир Путин.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Следим всичко. Нашите командири знаят всичко. Разполагаме с най-добрата разузнавателна информация в света. Знаем кой с кого говори, защо говорят с тях, колко точна е тази информация и как я взимаме предвид в бойните планове на нашето централно командване. Така че знаем какво се случва."

Ден след като Съединените щати разрешиха на Индия временно да купува блокиран руски петрол, американският министър на финансите Скот Бесент съобщи в интервю за Фокс Бизнес, че Вашингтон може да отмени още санкции, за да облекчи пазара.

Скот Бесент, министър на финансите на САЩ:"Може да отменим санкциите върху още руски петрол... Има стотици стотици милиони барела санкциониран суров петрол блокиран в морето. С отмяната на санкциите, министерството на финансите може да увеличи предлагането. И ние разглеждаме този вариант."

Иран отхвърли съобщенията за пълно затваряне на Ормузкия проток, жизненоважно трасе за износа на петрол от страните от Персийския залив. Според говорителя на иранските въоръжени сили, всички кораби имат право да преминават, с изключение на американските и израелските. Той отговори и на предложението на американския президент Доналд Тръмп, американски военни кораби да ескортират петролни танкери през протока с думите "очакваме ги."