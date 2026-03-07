Ще има ли вода за напояване в Югозападна България?

На прага на новия земеделски сезон, производители на плодове и зеленчуци в Югозападна България предупреждават за задълбочаващия се проблем с напояването. Надеждата им тази година е ресорните институции като "Напоителни системи" и Басейновите дирекции по места да разчистят напоителните канали, за да бъде осигурена вода за насажденията им.

Около 60% от засадената земеделска продукция е изгубил Иван Янев миналата година. Причините са екстремно високите температури и липсата на вода за напояване.

Иван Янев – земеделски производител от Кресна: „Спрямо миналогодишните резултати и по-миналогодишните – от лошо по-лошо – и сега също сме притеснени да не би да се повтори сценарият на двете години…“ „Виждаме, че валежи има, вода има, а каналът е компрометиран и не виждаме дали ще съумеят властите да почистят и да докарат необходимата вода при нас, за да си направим сметка какво да засаждаме през следващия сезон.“

Собственици на големи масиви с грозде също споделят за задълбочаващия се проблем с напояването. Много често за да спасят реколтата си, решения търсят сами.

Стоимен Горов – винопроизводител: „Държавата трябва да помогне в това да обезпечава земеделците с вода, това е основният проблем за масовото земеделие, не само за лозята говоря и за колеги, които се занимават и с други видове земеделие. Занемарената система в напояването, водосъдържателите са много занемарени. Вода в България има, но ние просто не поддържаме системите, които бяха занемарени преди много години.“

Въпреки честите и интензивни валежи през последните седмици, липсата на вода за поливане и жегите през лятото убиват голяма част от земеделските насаждения, отчитат експерти.

Петър Михов – енолог, винопроизводител: „Лозата е водолюбиво растение и въпросът е не колко, а кога се изсипват тези силни валежи.“

В позиция до БНТ от "Напоителни системи" заявяват, че подготовката за напояването на земеделските земи през новия сезон тече с пълна сила. Добавят, че се извършва почистване на каналите за напояване, за да се осигурят по-големи водни обеми през новия земеделски сезон. Според дружеството, в язовирите има достатъчно количества вода за напояване през тази година.