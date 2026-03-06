Протест срещу войната в Иран се проведе в София. От политическа партия "България може" се събраха тази вечер пред сградата на Министерството на отбраната под надслов "Днес небето ни, утре децата ни. Кажи НЕ на войната над България!"

Демонстрантите се обявиха за мир, разум и отговорност. Поискаха още Балгария да не бъде въвличана във войни, а военният министър Атанас Запрянов да подаде оставка. Според протестиращите решенията на служебния кабинет поставят страната в опасност.

Събитието беше открито от българския комик Димитър Неделчев - Шкумбата. Той призова над българското небе да летят само пътнически самолети.

Според лидера на "България може" Кузман Илиев има политици, които застрашават сигурността на България. Според Илиев военният министър Запрянов е предоставил въздушното пространство на страната без това да бъде съгласувано.