БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оставиха в ареста двамата полицаи от Казанлък, обвинени за смъртта на арестант

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази

Делото по същество ще продължи на три заседания през април

правосъдие - съд - Темида
Снимка: Canva
Слушай новината

Окръжният съд в Стара Загора насрочи за 22, 23 и 24 април заседанията по същество по делото срещу двамата полицаи от Казанлък – Борис Тодоров и Димитър Иванов, обвинени за смъртта на арестанта Даниел Кескинов.

Припомняме, че инцидентът се случи през 2025г., след полицейска акция по сигнал за кражба на велосипед.

Според разследващите, при задържането на Кескинов двамата полицаи са му нанесли множество удари, включително и след като той вече е бил с поставени белезници. Вследствие на това мъжът е получил тежки травми - счупени ребра, вътрешни кръвоизливи и сериозни наранявания в областта на гърдите и корема. Малко по-късно той умира.

По време на днешното заседание защитата на полицаите е поискала мярката "задържане под стража" да бъде заменена с домашен арест.

С оглед на тежестта на обвинението, съдът отхвърли предложението.

#окръжен съд стара загора #даниел кескинов #полицаи #Казанлък

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
2
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
3
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата "Иран"
4
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата...
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
5
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Регионални

Искат оставката на шефа на ВиК-Дорич заради безводието в с. Преспа
Искат оставката на шефа на ВиК-Дорич заради безводието в с. Преспа
Новите обитатели в зоопарка в Стара Загора: Очаква се трите малки лъвчета скоро да бъдат кръстени Новите обитатели в зоопарка в Стара Загора: Очаква се трите малки лъвчета скоро да бъдат кръстени
Чете се за: 02:42 мин.
Скъпото отопление бави първите оранжерийни български краставици Скъпото отопление бави първите оранжерийни български краставици
Чете се за: 01:52 мин.
Улица в дупки и кал: Недоволство на жители на варненския квартал "Виница" срещу лош път Улица в дупки и кал: Недоволство на жители на варненския квартал "Виница" срещу лош път
Чете се за: 02:17 мин.
Случаят с дете, "блъснато от моторна шейна" на пистите над Банско, породи много съмнения Случаят с дете, "блъснато от моторна шейна" на пистите над Банско, породи много съмнения
Чете се за: 02:50 мин.
Сигнал за тормоз над дете шокира Лясковец Сигнал за тормоз над дете шокира Лясковец
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран
Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на...
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16 Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Чете се за: 01:57 мин.
Политика
Министрите на отбраната на България и Турция са обсъдили ситуацията в Близкия изток по телефона Министрите на отбраната на България и Турция са обсъдили ситуацията в Близкия изток по телефона
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в ранните часове...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Емил Дечев към полицейските шефове: Искам да действате...
Чете се за: 02:45 мин.
Политика
Новите обитатели в зоопарка в Стара Загора: Очаква се трите малки...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ