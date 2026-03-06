Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация на режима в Техеран

Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация на режима в Техеран. Това написа в социалната си мрежа президентът на Съединените щати Доналд Тръмп на седмия ден от началото на американско-израелските удари. Взаимният обстрел продължи и днес. Израелските сили съобщиха за унищожен бункер в Техеран, който е трябвало да бъде използван от върховния лидер. На втория фронт - има информация за значителни разрушения в покрайнините на Бейрут. Отваря ли се нов фронт срещу Иран? Този въпрос става все по-актуален на фона на различни съобщения, че кюрдски сили са готови да влязат в Иран, ако получат подкрепа.

Снимки: АП/БТА

Северните планини на Ирак са приютили ирански кюрдски бойци в изгнание. От десетилетия пешмергите се подготвят за този момент - да прекосят границата с Иран. Засега отричат твърденията, че вече са го направили. Потвърдиха обаче, че са в контакт с Вашингтон.

Хасан Шарафи, член на Демократическа партия на Ирански Кюрдистан: "Имало е телефонни разговори между Тръмп и председателя на Демократическата партия на Ирански Кюрдистан. Това не са просто слухове. Подготвени сме за тази битка. И ако промяната в Иран се случи, ние сме готови да имаме водеща роля".

До момента САЩ и Израел удрят Иран само по въздух. Кюрдите са тези, които имат както способностите, така и мотивацията да атакуват по суша.

Мазлум Хафтан, Партия за свободен живот на Кюрдистан: "Не можем да заемаме страната нито на американците, нито на иранците. Нашата кауза е различна. Целта ни е хората да живеят свободно".

Месеци преди ударите в Иран в американски медии се появи информация, че ЦРУ въоръжава кюрдските групи в Иран и Иракски Кюрдистан. Засилването на иранските удари срещу кюрдските сили в северен Ирак само засили спекулациите.

Ахмед Есам, жител на Ербил: "Видях как дронът се приближава и после експлодира. Скочих и се опитах да се скрия, но бях ударен в гърба".

Кюрдите представляват около 10% от 90-милионното население на Иран. На 22 февруари пет опозиционни партии сформираха коалиция. Макар и наясно, че атаките срещу Техеран не са продиктувани от техните интереси, кюрдите виждат златна възможност.

Мейсам Моради, ирански кюрд в Дания: "Те само чакат знак от Съединените щати. И когато им кажат: "Давайте!", те ще го направят. Кюрдските партии, Израел и Съединените щати са против иранския режим и по този начин си сътрудничат. Кюрдите искат на първо място да получат защита по въздух".

Белият дом отхвърля твърденията, че Доналд Тръмп иска кюрдите да се присъединят към усилията за свалянето на режима в Техеран. Засега позицията на Тръмп е, че изпращането на сухопътни войски в Иран е загуба на време.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Американската армия, заедно с прекрасните ни израелски партньори, продължава унищожаването на врага много по-рано от планираното и в невиждани мащаби. Всеки час унищожаваме все повече ирански ракети и дронове. Изваждаме ракетите от строя по невиждан досега начин само за четири минути. Военноморските им сили са унищожени. 24 кораба за три дни. Това са много кораби".

Ударите срещу Иран са стрували на Вашингтон 3 милиарда и 700 милиона долара само през първите сто часа от операцията. Това прави близо 900 милиона долара на ден, изчислява базираният в американската столица мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания. Минимална част от тези средства са били заложени в бюджета.