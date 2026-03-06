БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация...
Чете се за: 04:45 мин.
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея

Чете се за: 01:15 мин.
У нас
близнаците отглеждани болница нито едно петте деца майката нея
Майката на близнаците, които от 9 месеца живеят в Националната кардиологична болница, има още 5 деца. Нито едно от тях обаче не живее с нея. Психолог е работил с жената повече от 2 години, но без резултат, съобщи заместник-кметът по социални дейности на София Надежда Бачева.

Надежда Бачева, заместник-кмет по социални дейности и здравеопазване на СО: "С майката е работено, но моделът на поведение продължава да се повтаря. Аз познавам две от децата, в разговори с тях тя обещава да ги вземе, после това не се случва. И използвам случая да призова институциите за промени в законодателството. За да се пристъпи към отнемане на родителство трябва 6 месеца родителят да не е посещавал детето си. Това се знае от тези родители, те идват и това занулява периода. Така ние обричаме тези деца да живеят непрекъснато в институции."

Националният авиопревозвач евакуира утре с чартърен полет блокирани българи в Дубай
Националният авиопревозвач евакуира утре с чартърен полет блокирани българи в Дубай
МВнР: Над 1000 души са евакуирани от ОАЕ за 3 дни
Чете се за: 01:42 мин.
Докладът за частно училище "Космос" е готов, образователният министър решава съдбата му
Чете се за: 01:27 мин.
Над 800 вида орхидеи могат да се видят в изложение в Ботаническата градина на БАН
Чете се за: 05:55 мин.
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
5436
Чете се за: 02:10 мин.
Омбудсманът Велислава Делчева поиска информация дали е готова новата формула за сградната инсталация
Чете се за: 03:27 мин.

Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация на режима в Техеран
Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация на режима в...
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Вътрешният министър към шефовете в МВР: Бъдете смели като тигри
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
След сигнал от българския европрокурор: Министърът на правосъдието...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
