Докладът за частно училище "Космос" е готов, образователният министър решава съдбата му

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
У нас
17 от педагозите нямат професионална квалификация

Готов е докладът от проверката на частното училище "Космос", където е учило убитото на Околчица 15-годишно момче. Комисията предлага на просветното министерство два варианта. Първият е заради системно нарушаване на закона - училището да бъде заличено от регистъра. Вторият - Регионалното управление на образованието София-област да даде предписания срещу нарушенията и да контролира тяхното изпълнение. Чака се решението на министъра.

Докладът е от 29 страници и от него става ясно, че в 7-и клас момчето се е обучавало в самостоятелна форма като ученик с изявени дарби. Няма документи обаче тази форма да е избрана от родителите му. Няма и документи за негови дарби. Няма доказателства, че ученикът е положил изпити, съмнително е свидетелството му за завършено основно образование. През учебната 2024-2025 година, когато момчето е било в 8-и клас, е отсъствал 114 учебни дни, а през 2025-2026 г. - 39 учебни дни. Отсъствията не са регистрирани в системата. Сред нарушенията на училището са и че 17 от педагозите нямат професионална квалификация.

#регионално управление на образованието София област #случаят Околчица #служебен министър на образованието #случаят Петрохан #образование

