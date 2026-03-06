Ескалира напрежението между Украйна и Унгария, след като Будапеща задържа седем украинци за пране на пари

Унгария задържа и съобщи, че ще експулсира седем украински граждани по подозрения за пране на пари. Киев обвини Будапеща в "отвличане" и "кражба на средства." Случаят доведе до рязка ескалация на тлеещото от седмици напрежение между двете държави заради продължаващото от края на януари насам прекъсване на доставките по петролопровода "Дружба", който снабдява унгарските рафинерии с руски петрол.

Един пост на украинския външен министър Андрий Сибиха в Екс отново разбуни духовете между Киев и Будапеща рано тази сутрин.

Андрий Сибиха, министър на външните работи на Украйна: "Днес в Будапеща унгарските власти взеха за заложници седем украински граждани. Причините са все още неизвестни, както и тяхното настоящо състояние или възможността за връзка с тях. Служителите на държавната банка "Ощадбанк" са управлявали два банкови автомобила на път от Австрия за Украйна, превозващи пари в брой като част от редовни услуги между държавните банки."

"Ощадбанк" съобщи, че задържаните автомобили са превозвали 40 млн. щатски долара, 35 млн. евро и 9 кг злато. Според банката "товарът е бил оформен в съответствие с международните правила за превоз и действащите европейски митнически процедури."

В изявление по-късно унгарската данъчна служба съобщи, че седемте банкови служители, единият от които - бивш генерал от украинските разузнавателни служби, са задържани в хода на наказателно производство по подозрение за пране на пари.

Украинското външно министерство съобщи, че вече е предприело действия за незабавното освобождаване на своите граждани и посъветва украинците да избягват пътувания до Унгария, заради невъзможност да гарантира сигурността им.

По-късно говорителят на унгарското правителство Золтан Ковач съобщи в Екс, че задържаните украинци ще бъдат експулсирани. Според унгарския външен министър Петер Сиярто, от януари насам през Унгария са пренесени общо 900 млн. долара, 420 млн. евро и 146 кг. злато.

Петер Сиярто, външен министър на Унгария: „Искаме обяснение защо украинците са пренасяли такива огромни суми през Унгария... Чии са тези пари? За какво се използват?"

Новата криза между Киев и Будапеща идва на фона на вече обтегнатите отношения между двете страни заради прекъсването на доставките на руски петрол за Унгария по тръбопровода "Дружба" от края на януари насам.

В коментар пред държавното радио, унгарският премиер Виктор Орбан обвини Киев в изнудване и се закани да спре транзита през Унгария на важни за Украйна доставки. Орбан вече блокира европейски заем от 90 милиарда евро за Украйна в края на февруари.

Виктор Орбан, министър-председател на Украйна: „Ще използваме всички мерки и всички средства докато редът не бъде възстановен. Спряхме доставките на бензин за Украйна, не доставяме и дизелово гориво. Все още доставяме електроенергия, но ще спрем и преминаването през Унгария на стоки, които са важни за Украйна, докато не получим одобрението на Украйна за възобновяване на доставките на петрол."

Според Киев, петролопроводът е бил повреден след руски обстрел с дронове. Украинският президент Зеленски коментира, че той може да бъде пуснат в експлоатация след месец - месец и половина. От Европейската комисия съобщиха, че разглеждат възможността за финансова помощ с цел по-бързото възстановяване на доставките.