Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на световното по биатлон. Българинът спечели надпреварата на 12 км при юношите до 19 години, след като навакса падане на старта на грешка при първата стрелба. До края обаче Джоргов бе безпогрешен на рубежа и заслужи историческата победа, финиширайки с време 36:16.4 минути.



Среброто днес бе за латвиеца Ричардс Лозберс, завършил на 10 секунди след българина с цели 7 грешки, трети на 16 секунди след шампиона остана финландецът Туомас Латвалахти с 3 наказателни обиколки.

За Джоргов това е втори медал от световното първенство по биатлон до 19-годишна възраст за младежи, юноши и девойки в германския зимен център Арбер, след като преди дни завоюва бронз в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра.



