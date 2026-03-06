БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:57 мин.
Предоставената подкрепа е по искане на българската държава

гръцкият военен министър Никос Дендиас
Снимка: БТА
Гърция ще подкрепи България в противовъздушната отбрана и персонал, заяви днес министърът на националната отбрана на Гърция - Никос Дендиас, цитиран от АНА-МПА. Военната техника ще бъде разположена в Северна Гърция и ще покрива голяма част от българската територия. Очаква се и двама гръцки военни офицери от военновъздушните сили да бъдат командировани в България.

Гръцкият военен министър уточни, че подкрепата е в следствие на разговор, състоял се по инициатива на българския му колега - Атанас Запрянов и предоставената подкрепа е по искане на българската държава.

Дендиас съобщи, че по решение на гръцкия Правителствен съвет по външни работи и отбрана в следващите часове в подходяща зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка батарея „Пейтриът“, която ще осигури противоракетна защита на голяма част от територията на България.

Освен това двойка изтребители F-16 ще бъдат разположени на летище в Северна Гърция с изключителната задача да осигуряват допълнителна защита на България. Двама висши гръцки офицери от военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.

Очаква се и гръцкият министър на отбраната да посети София, по покана на българския си колега Атанас Запрянов.

Дендиас увери, че предоставянето на подкрепа за противовъздушната отбрана на България, страна членка на НАТО и на ЕС, няма да повлияе по никой начин на противоракетната отбрана на гръцката държава.

#военновъздушна подкрепа #военни споразумения #Гърция #Министерство на отбраната #България

