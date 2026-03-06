От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом

Съединените щати и Израел засилиха атаките срещу Иран. 50 израелски самолета са ударили бункер, който все още се използва от иранското ръководство под разрушения комплекс на Али Хаменей в Техеран. Белият дом очаква операцията срещу Иран да продължи от 4 до 6 седмици. Доналд Тръмп поиска безусловна капитулация на Ислямската република. Иранската армия съобщи за удар по американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“. Цените на петрола отново скочиха. Основният за Европа сорт Брент надхвърли 94 долара за барел за първи път от 2023 година насам.

Само безусловна капитулация на Иран може да сложи край на войната, смята американският президент.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Няма да има сделка с Иран, освен безусловна капитулация. След това и след избора на велики и приемливи лидер или лидери ние и много от нашите прекрасни и много смели съюзници и партньори ще работим неуморно, за да върнем Иран от ръба на унищожението, като го направим икономически по-голям, по-добър и по-силен от всякога. Иран ще има велико бъдеще.“

Вашингтон е на път да контролира иранското въздушно пространство, обяви Белият дом. Оттам отхвърлят твърденията, че Доналд Тръмп иска иранските кюрди в Ирак да се присъединят към усилията за свалянето на режима в Техеран, макар че Тръмп е заявил за Ройтерс, че би било „чудесно“, ако те пресекат границата. Засега позицията на американския президент е, че изпращането на сухопътни войски в Ислямската република е загуба на време.

Десетки хиляди иранци протестираха след първата петъчна молитва от началото на американските и израелските атаки на 28 февруари. Демонстранти носеха ирански знамена, портрети на убития върховен лидер Али Хаменей и призоваваха за отмъщение.

„Дойдохме на петъчната молитва, за да покажем нашето единство и солидарност. Нищо няма да се промени с кончината на нашия лидер, всичко е на мястото си и победата ще бъде наша.“

Синът на покойния ирански шах коментира ударите на Техеран по арабските му съседи.

Реза Пахлави, син на сваления шах на Иран: „Ислямската република изстреля ракети срещу ОАЕ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Йордания, Ирак и Саудитска Арабия. Тези нарушения на техния суверенитет са неприемливи и ние ги осъждаме. Но това не е нищо ново. В продължение на близо пет десетилетия този терористичен режим сее хаос и кръвопролития в нашия регион.“

Израел нареди на стотици хиляди да напуснат южен Бейрут, смятан за бастион на Хизбула. Тел Авив нанесе удари по района, след като проиранската шиитска групировка съобщи, че е атакувала северен Израел. Според кризисния щаб на ливанското правителство близо 100 000 души са се настанили във временни убежища. Улиците на ливанската столица са пълни с разселени хора.

Абу Али, разселен ливанец от южните предградия на Бейрут: „Тъкмо бяхме заспали, когато Израел започна бомбардировките и ние напуснахме къщата. Сега живеем тук.“

Ливанското здравно министерство съобщи за най-малко 217 убити при израелски атаки от началото на ескалацията.Заради нестихващите ирански нападения интензивното отделение на втората по големина болница в Йерусалим вече е разположено под земята, в паркинга. Пациентите там са близо 70. Персоналът казва, че могат да направят още място.

Давид Кац, лекар в медицински център „Шааре Зедек“ в Йерусалим: „Не сме планирали за ден или два. Планираме за дълъг период от време и за повече пациенти.“

В Израел са загинали най-малко 10 души от началото на конфликта, според първите данни на спасителните служби.