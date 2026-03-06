БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в ранните часове на 7 март

Полетът се организира от авиокомания "Гъливеър"

326 българи очаква приберат дубай ранните часове март
Снимка: БГНЕС
Авиокомпания "Гъливеър" ще изпълни днес специализиран полет до летище "Ал Мактум Интернешънъл" в Дубай, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Самолетът ще излети от София в 13:30 часа и се очаква да кацне в Дубай в 19:00 часа. Оттам 326 пътници, заявили към Министерството на външните работи желание да се приберат в България, ще бъдат транспортирани до София.

Планирано е самолетът да излети от Дубай в 21:00 часа. Кацането на летище "Васил Левски" – София се очаква около 03:30 часа на 7 март 2026 г.

