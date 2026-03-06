Новите обитатели в зоопарка в Стара Загора: Очаква се трите малки лъвчета скоро да бъдат кръстени

Три малки лъвчета са най-новото попълнение на зоопарка в Стара Загора. Малките са поколение на младата двойка лъвове Елза и Лео и вече предизвикват огромен интерес сред посетителите на зоопарка.

"Трите малки лъвчета се родиха на 20 януари. Те са две мъжки и едно женско. Към момента са в много добро телесно и здравословно състояние. Ние полагаме съответните грижи за тях. За техните родители. Майката е на шест години, бащата е на пет", сподели директорът на зоопарка д-р Найден Илинов.

Той допълни още, че бременността при майката е протекла нормално, която е три месеца. Към момента някакви специални грижи не се полагат към малките лъвчета. Те са основно на карма.

Д-р Илинов допълни още, че посетителите на зоопарка в Стара Загора трябва да спазват правилата за поведение, т.е. да не дразнят животните, да не ги хранят, да не хвърлят различни предмети вътре в клетките, защото това е опасно както за здравето на обитателите, така и за здравето на посетителите.

"Двата лъва са дарени на зоопарк Стара Загора от Република Словакия. Мъжкият лъв е на 5-годишна възраст, женската е на 6. Те са настанени в нашия зоопарк от 2025 година и се адаптират сравнително бързо. Октомври женската забременя. За наша огромна радост от 20 януари малкото поколение вече е при нас", допълни д-р Илинов.

Той добави също, че са направили промени в храненето на хищниците, като основно са започнали да им дават конско и говеждо месо. Също така се е променило отношението на служителите към животните и тяхното обслужване. След основната реконструкция на зоопарка, която е била от 2019 до 2022 година, са разширили самата площ на клатещо съоръжение, за да могат лъвовете да се чувстват комфортно в затворена среда, както и в зоопарка.

Трите малки лъвчета предстои да бъдат кръстени. Това ще стане след като зоопарка обяви официален конкурс за предложение на имена.

