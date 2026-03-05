Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство

Щастлива развръзка, след като БНТ разказа в понеделник за двете бебета, отглеждани месеци в болнична стая - вече е намерено приемно семейство. Историята на децата предизвика вълна от съпричастност - няколко семейства писаха до редакцията ни с желание да ги осиновят. Казусът постави много въпроси за начина, по който държавата и социалните служби се справят със ситуации, от които зависи съдбата на деца.

Болничната стая, в която две момченца порастват под грижите на дежурните медици. Остават дни до момента, в който за първи път ще имат истински дом и семейство. Без да бъдат разделяни.

Какво, да, искаш да излизаш? Да, ще ти купим тротинетка.

Румяна Петкова, зам.министър на труда и социалната политика: "Ще бъдат настанени и двете дечица в едно приемно семейство, за да не губят емоционалната си връзка. Не могат да бъдат осиновени към момента, тъй като майката не е подписала декларация за отказ."

Това е развръзката след усилията на социалните работници по случая. Близначетата са родени преждевременно и първите три месеца прекарват в кувьоз. Нуждаят се и от кратко специфично лечение, затова попадат в Националната кардиологична болница. Девет месеца те остават ничии деца. Така работи системата, че на практика не е имало кой да ги изведе на разходка, дори веднъж.

Румяна Петкова, зам.министър на труда и социалната политика: "Не е имало забавяне, ние сме работили по случая, но тъй като здравословното състояние на дечицата не е позволяваше да бъдат настанени в приемно семейство, затова останаха под лекарско наблюдение."

Близначетата отдавна са здрави, но тяхната история повдига въпроси - защо бебета с леки и лечими здравословни проблеми са лишени от приемни родители месеци наред. Фактът, че настаняването на деца до три години в резидентна грижа - в центровете от семеен тип, е забранено от закона с изключение на децата с тежки увреждания означава, че здравите изоставени бебета могат да попаднат в параграф 22 - и болницата остава единственото позволено от закона пространство, в което те да съществуват, ако липсва приемен родител.

Александър Миланов, Национална асоциация за приемна грижа: "Едно дете може да не отиде в приемно семейство в друг град, например от София в Пловдив, защото или няма кола, или няма шофьор, или социалният работник е затрупан с още 79 случая, по които трябва да работи и всичките спешни, за да седне да оформи всички документи, с които едно дете да се премести от един град в друг."

Много малко приемни семейства у нас са одобрени да се грижат едновременно за две деца. Всъщност като цяло одобрените родители дори за едно дете са в пъти по-малко от нужното. Това означава, че системата няма достатъчно възможности за бързо настаняване.

Според Александър Миланов от Асоциацията за приемна грижа случаят с близнаците показва не толкова липса на човечност, колкото слабости на системата – недостатъчна подкрепа за родните семейства, недостиг на приемни родители и твърде бавни решения за бъдещето на децата.



