Хасан Адемов: Пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8% от 1 юли

Всички пенсии от 1 юли ще бъдат увеличени със 7,8%, каза в Пловдив служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Адемов припомни, че ръстът на осигурителния доход е 12%, линията за бедност за тази година е 390 евро. Независимо от това, че няма приет закон за държавен бюджет социалните плащания са гарантирани с удължителния закон, в това число минималната работна заплата (МРЗ), социалните плащания за хората с увреждания и др., допълни той.

Служебният социален министър участва в Националното съвещание на служителите на Агенцията по заетостта. Пред тях той представи приоритетите за работа на министерството по време на мандата на служебния кабинет и даде насоки за подпомагане на уязвимите, както и за гарантиране на честността на вота на предстоящите през април предсрочни парламентарни избори.

Инструментите на социалния закон по никакъв начин не бива да бъдат използвани в предизборната кампания, категоричен бе Адемов. По думите му за първи път Министерството на труда и социалната политика (МТСП) се занимава с тази „иновативна политика“ и никога не се занимавало с честността на вота, но обстоятелствата го налагат.

„Искаме да възстановим доверието в институциите, от там доверието в изборния процес чрез честни и прозрачни парламентарни избори“, каза Адемов. Той поясни, че включването в социални програми или услуги не може да зависи от това дали ще се гласува за дадена партия.

По отношение на великденските и коледни добавки министър Адемов каза, че има законопроект, който предвижда разширение на бенефициентите и ще включва не само пенсионери, но и социално слаби граждани, самотни майки, хора с увреждания, за да може тази подкрепа да бъде усетена от повече български граждани от уязвимите групи. Пред медиите министърът уточни, че законопроектът няма да бъде приет от това Народно събрание.