БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 03:22 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хасан Адемов: Пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8% от 1 юли

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази

Ръстът на осигурителния доход е 12 процента, линията за бедност за тази година е 390 евро припомни социалният министър

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика
Снимка: БТА
Слушай новината

Всички пенсии от 1 юли ще бъдат увеличени със 7,8%, каза в Пловдив служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Адемов припомни, че ръстът на осигурителния доход е 12%, линията за бедност за тази година е 390 евро. Независимо от това, че няма приет закон за държавен бюджет социалните плащания са гарантирани с удължителния закон, в това число минималната работна заплата (МРЗ), социалните плащания за хората с увреждания и др., допълни той.

Служебният социален министър участва в Националното съвещание на служителите на Агенцията по заетостта. Пред тях той представи приоритетите за работа на министерството по време на мандата на служебния кабинет и даде насоки за подпомагане на уязвимите, както и за гарантиране на честността на вота на предстоящите през април предсрочни парламентарни избори.

Инструментите на социалния закон по никакъв начин не бива да бъдат използвани в предизборната кампания, категоричен бе Адемов. По думите му за първи път Министерството на труда и социалната политика (МТСП) се занимава с тази „иновативна политика“ и никога не се занимавало с честността на вота, но обстоятелствата го налагат.

„Искаме да възстановим доверието в институциите, от там доверието в изборния процес чрез честни и прозрачни парламентарни избори“, каза Адемов. Той поясни, че включването в социални програми или услуги не може да зависи от това дали ще се гласува за дадена партия.

По отношение на великденските и коледни добавки министър Адемов каза, че има законопроект, който предвижда разширение на бенефициентите и ще включва не само пенсионери, но и социално слаби граждани, самотни майки, хора с увреждания, за да може тази подкрепа да бъде усетена от повече български граждани от уязвимите групи. Пред медиите министърът уточни, че законопроектът няма да бъде приет от това Народно събрание.

#7,8% #служебен министър на труда и социалната политика #1 юли #увеличение #хасан адемов #пенсии

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
3
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България...
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
4
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на Залата на славата на Калифорния
5
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на...
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
6
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Общество

Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи се прибраха у нас от Близкия изток "Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи се прибраха у нас от Близкия изток
Чете се за: 04:27 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа Рисърч" Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа Рисърч"
Чете се за: 03:52 мин.
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай "Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
8832
Чете се за: 02:12 мин.
"В Дубай животът нито за миг не спря, нямаше никакво напрежение": Разказ от първо лице на евакуиран българин "В Дубай животът нито за миг не спря, нямаше никакво напрежение": Разказ от първо лице на евакуиран българин
Чете се за: 02:22 мин.
"Страшно беше, виждахме ракетите": У дома се прибраха близо 400 наши сънародници от Абу Даби и Дубай "Страшно беше, виждахме ракетите": У дома се прибраха близо 400 наши сънародници от Абу Даби и Дубай
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността: България не е застрашена от военните действия
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността: България не е...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 03:22 мин.
Политика
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ) Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Високите сметки за ток: Открити ли са нарушения в ЕРП-тата?
Чете се за: 01:57 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ