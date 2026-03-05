ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април

Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април, каза заместник-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева на първия редовен брифинг на ЦИК, посветен на вота.

Вчера от ЦИК съобщиха, че 27 политически формации са подали документи за участие в изборите. Вчера в 17:00 ч. изтече срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за регистрация за участие във вота през април.

Една от партиите е оттеглила документите си за участие, а на две коалиции е отказана регистрация, обясни Матева.