БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 03:22 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдът остави в ареста мъжа, обвинен за катастрофа с АТВ в София, при която загина човек

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази
Съдът остави в ареста мъжа, обвинен за катастрофа с АТВ в София, при която загина човек
Снимка: БТА
Слушай новината

Софийският градски съд остави в ареста 18-годишния Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", при която загина един човек, а друг беше ранен. Съдът даде ход на делото по същество.

По отношение на мярката за неотклонение съдът посочи, че има опасност Асенов да се укрие или да извърши друго престъпление и допълни, че и в миналото обвиняемият е нарушавал правилата за движение по пътищата и е бивал наказван. Според съдията единствено задържането под стража би възпряло Асенов да извърши друго престъпление.

Според прокуратурата постоянният арест е най-адекватната мярка за неотклонение към момента. Адвокатът на частните обвинители Георги Радков посочи, че с необходимите учебници Асенов ще може да се подготви за изпитите си и в ареста.

Адвокат Недков, защитник на Асенов, представи пред съд педагогически характеристики от училището и от спортни клубове, където подсъдимият членува, като според него те се касаят до личността на Асенов. Недков допълни, че няма риск подзащитният му да се укрие, защото до момента не е правил опити да се укрива, има постоянен адрес и е ученик.

По отношение на това дали има опасност Асенов да извърши друго престъпление, адвокат Недков посочи, че мярката за неотклонение не трябва да служи като предварително наказание. Той допълни, че при домашен арест няма да може да напуска дома си и да шофира, но ще може да продължи образованието си.

В последната си дума пред съда Асенов изказа съболезнования към близките и каза, че много съжалява. Помоли да се промени мярката му в по-лека, за да може да си завърши образованието.

#катастрофата с АТВ #Валентин Асенов #Софийски градкси съд

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
2
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България...
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
3
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
4
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
5
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете...
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на Залата на славата на Калифорния
6
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Сигурност и правосъдие

Съвет по сигурността при премиера: Мерки и рискове пред България заради войната в Близкия изток
Съвет по сигурността при премиера: Мерки и рискове пред България заради войната в Близкия изток
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
6928
Чете се за: 03:55 мин.
Казусът "Сарафов": Правосъдното министерство изработва стандарт за избор на главен прокурор Казусът "Сарафов": Правосъдното министерство изработва стандарт за избор на главен прокурор
Чете се за: 01:00 мин.
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
31071
Чете се за: 00:40 мин.
До осем самолета са в готовност за евакуация на българи от Близкия изток До осем самолета са в готовност за евакуация на българи от Близкия изток
Чете се за: 01:40 мин.
България може да загуби 3,26 млрд. евро по програмата SAFE за модернизация на армията България може да загуби 3,26 млрд. евро по програмата SAFE за модернизация на армията
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Премиерът след Съвета по сигурността: България не е застрашена
НА ЖИВО: Премиерът след Съвета по сигурността: България не е...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 03:22 мин.
Политика
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ) Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Високите сметки за ток: Открити ли са нарушения в ЕРП-тата?
Чете се за: 01:57 мин.
Политика
Столичната община подписа дългосрочни договори за чистотата в шест...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ