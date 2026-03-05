БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Главен комисар Емил Пармаков поема ръководството на ГД "Национална полиция"

от БНТ
У нас
До момента той беше заместник-директор на службата

главен комисар емил пармаков поема ръководството национална полиция
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев от вчера - 4 март, главен комисар Емил Пармаков е временно преназначен на длъжност директор на Главна дирекция "Национална полиция", съобщиха от пресцентъра на МВР.

От септември 2022 година до момента той бе заместник-директор на ГДНП. Новият ръководител на Националната полиция бе представен пред служителите ѝ лично от замeстник-министър Иван Анчев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Пред състава на ГДНП зам.-министър Анчев отбеляза, че най-важното е заедно да работим така, че да гледаме в очите децата и родители си с достойнство.

Изпълняващият длъжността главен секретар заяви, че отговорността за провеждане на законосъобразни и честни избори е на целия състав на МВР и е вменена от закона. Той допълни, че в тази връзка ръководството на МВР е решило да гласува доверие на главен комисар Пармаков и екипа, който той ще си избере.

На свой ред главен комисар Емил Пармаков благодари за оказаното му доверие да ръководи Главна дирекция "Национална полиция" и заяви готовност да продължи активна работа по заложените приоритети на МВР и правителството.

#Емил Пармаков #ГД "Национална полиция" #директор #ГДНП

